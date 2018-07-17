В Великобритании вскроют тело Дон Стёрджесс, умершей в результате отравления нервно-паралитическим веществом
После этого будет открыто дознание по поводу ее смерти. Процедура была назначена еще до того, как полиция детально обследовала дом Чарльза Роули и Дон Стёрджесс и нашла в нем бутылочку, в которой находился яд. BBC со ссылкой на брата пострадавшего – Мэтью Роули уточнила, что вещество было во флаконе из-под духов. Эксперты военно-химической лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что содержимое склянки – это именно нервно-паралитический яд, известный под названием «Новичок». Полиция выясняет, каким образом бутылочка оказалась в доме британцев. Допрос Чарли Роули, который пришел в себя после десятидневной комы, ответа на этот вопрос не дал: он не смог объяснить, как к нему попал яд. А перед экспертами стоит задача выяснить, был ли яд из бутылочки из той же партии, которой были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скотленд-Ярд считает, что отравления Скрипалей и в Эймсбери связаны между собой и называет это «основной линией расследования.
Комментарии3
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arye_11 17 июля 2018 | 07:12
Акция устрашения не удалась.
Низкий уровень исполнения, работали коряво, слишком наследили
rouslllllllanist4e 17 июля 2018 | 07:28
arye_11: Акция устрашения не удалась.
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А что ты акцией называешь?
То, что эта сладкая парочка мешала водку с вермутом, шлифовала всё это героином, а отравилась в конечном счёте новичком?
Соглашусь, акция удалась.
От себя добавлю, что и ацетон пить тоже скорее всего опасно.
rouslllllllanist4e 17 июля 2018 | 07:35
Считаю, что вскрытие делать рано.
В интересах следствия хайли лайкли надо подождать ещё пару лет, подержать труп в серной кислоте и посыпать то, что останется известью и хлором.
Говорят, что так российский след лучше виден будет.