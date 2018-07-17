В Великобритании вскроют тело Дон Стёрджесс, умершей в результате отравления нервно-паралитическим веществом

После этого будет открыто дознание по поводу ее смерти. Процедура была назначена еще до того, как полиция детально обследовала дом Чарльза Роули и Дон Стёрджесс и нашла в нем бутылочку, в которой находился яд. BBC со ссылкой на брата пострадавшего – Мэтью Роули уточнила, что вещество было во флаконе из-под духов. Эксперты военно-химической лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что содержимое склянки – это именно нервно-паралитический яд, известный под названием «Новичок». Полиция выясняет, каким образом бутылочка оказалась в доме британцев. Допрос Чарли Роули, который пришел в себя после десятидневной комы, ответа на этот вопрос не дал: он не смог объяснить, как к нему попал яд. А перед экспертами стоит задача выяснить, был ли яд из бутылочки из той же партии, которой были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скотленд-Ярд считает, что отравления Скрипалей и в Эймсбери связаны между собой и называет это «основной линией расследования.