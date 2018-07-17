Успешными и полезными назвал переговоры с президентом США Владимир Путин
Дональд Трамп уверен, что после встречи отношения между Россией и Соединенными штатами изменились в лучшую сторону. Переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, двусторонние отношения пережили сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин, сказал Владимир Путин. Россия и США сталкиваются с различными вызовами: региональные кризисы, терроризм, экономические сложности, справиться можно только общими усилиями, подчеркнул российский лидер.
Как крупнейшие ядерные державы Россия и США несут особую ответственность и необходимо проводить дальнейшую совместную работу. «Наши спецслужбы взаимодействуют и весьма успешно, самый свежий пример — во время чемпионата мира по футболу», отметил Владимир Путин. Российский президент уверен, решение задачи об установлении мира в Сирии могло бы стать образцом успешной совместной работы и для результативного сотрудничества есть все необходимые слагаемые. «Россия и США могут организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии, помочь возвращению беженцев», заключил Владимир Путин.
Затронул российский лидер и вопрос вмешательства в выборы в США, вновь повторив, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран и не планирует.
Дональд Трамп заявил, что отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось после переговоров; встреча стала началом длительного процесса, дружбы, сотрудничества и мира. Диалог с Владимиром Путиным американский президент назвал «глубоко продуктивным», отвечающим интересам мира. Говоря о вмешательстве в выборы в США, Трамп заверил, что никакого сговора с Москвой у него не было. На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу.
Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом носила формальный характер и никаких прорывов не обеспечила. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский. Он добавил, что у президента Путина тоже была формальная делегация без каких-либо лоббистов.
Комментарии8
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andreykochnev 17 июля 2018 | 07:07
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
nepeanois 17 июля 2018 | 07:08
еще по итогам переговоров путин назвал трампа полезным идиотом. и многие в американских правительственных кругах с ним в этот раз абсолютно согласны
igorrrpadlowitchs 17 июля 2018 | 07:19
nepeanois: трамп то ли косит под идиота, чтобы развести гопники, то ли реально идиот! Скорей всего второе - так кремлёвского гопника не разведёшь!
yralez 17 июля 2018 | 07:09
Два утырка......прожрали , пропили и проездили деньги.
sergirusso 17 июля 2018 | 07:14
Да, это правда. НО САНКЦИИ НЕ СНИМУТ...
xuato 17 июля 2018 | 07:23
Дональд очарован фюрером, а перед этим обгадил союзников по НАТО. Как это понимать - Трамп агент ФСБ ? Избрали в США идиота и теперь пожинают плоды.
sergirusso 17 июля 2018 | 07:25
xuato: Объясняю на пальцах 4 варианта для Трампа.
Вариант 1. Выступить против Плешивого. Плешивый в итоге остается. Трампа обвинят в недальновидности и Плешивый будет для Трампа явно не союзником.
Вариант 2. Выступить против Плешивого. Плешивый в итоге уходит. На смену Плешивцу неизвестно кто придет, может человек для Америки еще менее приемлемый.
Вариант 3. Поддержать Плешака. Плешивый в итоге уходит. Трампа обвинят в недальновидности и на смену Плешивцу неизвестно кто придет, может человек для Америки еще менее приемлемый.
Вариант 4. Поддержать Плешака. Плешивый остается. Более - менее позитивный исход. А как быть с Украиной???
ТРИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТОВ - ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ. ЧЕТВЕРТЫЙ - НЕРЕАЛЬНЫЙ.
ТАК СУДЬБА СТАВИТ ШАХ И МАТ...
sergirusso 17 июля 2018 | 07:31
xuato: ЧТО ДЕЛАТЬ - УБИТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ? Можно лечить, но больной умрет и лекарства будут потрачены впустую. Можно попытаться убить - но жертва уцелеет и убьет тебя...