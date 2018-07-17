Первый полёт нового российского космического корабля «Федерация» собираются отложить на три года
Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости. По его данным, лётные испытания могут быть сдвинуты с 2022 на 2025 год из-за возникшей необходимости переделать конструкторскую документацию.
Комментарии7
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ramun 17 июля 2018 | 06:59
А куда спешить? Запрягать надо медленно.Традиция такая.
grossalexis072018 17 июля 2018 | 07:07
ramun: Зато топить быстро ;)) Причем всю отрасль в целом
yralez 17 июля 2018 | 07:04
Как же они эту Федерацию собирали без чертежей и куда она прилетит ?.
lenin3 17 июля 2018 | 07:04
Устареть успеет к тому времени...)))
ramun 17 июля 2018 | 07:15
lenin3: И на орбите места не останется,после всяких там Масков.
sasha2011 17 июля 2018 | 07:13
Документация, документация....
Врут!
Документацию надо менять, под другие комплектуящие.
Импортозамещение, понимаешь.
Сакциииииииии!!!
Значит, песня хороша, начинай сначала!
Фактически новая разработка. И начали её не вчера - за три года такие вещи не делаются.
ly4_sveta 17 июля 2018 | 07:15
Все угроблено и разграблено. Переделывай не переделывай,
переноси не переносят, если во главе отрасли стоят дураки и воры.