Z Архив новостей новости
5 7 6 443
06:47, 17 июля 2018

Первый полёт нового российского космического корабля «Федерация» собираются отложить на три года

Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости. По его данным, лётные испытания могут быть сдвинуты с 2022 на 2025 год из-за возникшей необходимости переделать конструкторскую документацию.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

(комментарий скрыт)

ramun 17 июля 2018 | 06:59

А куда спешить? Запрягать надо медленно.Традиция такая.

grossalexis072018 17 июля 2018 | 07:07

ramun: Зато топить быстро ;)) Причем всю отрасль в целом

yralez 17 июля 2018 | 07:04

Как же они эту Федерацию собирали без чертежей и куда она прилетит ?.

lenin3 17 июля 2018 | 07:04

Устареть успеет к тому времени...)))

ramun 17 июля 2018 | 07:15

lenin3: И на орбите места не останется,после всяких там Масков.

sasha2011 17 июля 2018 | 07:13

Документация, документация....
Врут!
Документацию надо менять, под другие комплектуящие.
Импортозамещение, понимаешь.

Сакциииииииии!!!

Значит, песня хороша, начинай сначала!
Фактически новая разработка. И начали её не вчера - за три года такие вещи не делаются.

ly4_sveta 17 июля 2018 | 07:15

Все угроблено и разграблено. Переделывай не переделывай,
переноси не переносят, если во главе отрасли стоят дураки и воры.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 842 6 69818 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

Письмо Бориса Джонсона Терезе Мэй об отставке «Мы поистине движемся к статусу колонии, и многим людям будет непросто найти хоть какие-то экономические или политические выгоды от этого положения»...

5 195 6 45354 10.07
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 89 6 9571 10.07
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 469 6 29099 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Станислав Белковский

Трамп и Путин: дружба без прорыва Вкупе с футбольным чемпионатом мира, сам факт хельскинкского свидания будет свидетельствовать: путинская РФ — отнюдь не такой уж международный изгой, как все могли подумать ещё недавно…

5 99 6 33466 10.07
Kполитика, рф, путин, трамп, сша, мнения
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 134 6 10755 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 553 6 48560 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 274 6 24224 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Игорь Николаев экономист

С коррупцией все по плану Так что боремся–боремся мы с коррупцией, все по планам боремся, а она «почему-то» никуда не исчезает. Читаешь этот План, вроде, достаточно много разумных вещей там. В чем проблема-то?..

5 133 6 49925 10.07
Kкоррупция, чиновники, законы, финансы, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 109 6 11127 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20451 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24820 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10304 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 51 6 5986 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 16208 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Голосование
За кого вы будете болеть?
5 54 6 7067 11.07

Популярное за неделю

Новости

В презентации, показанной во время послания Федеральному собранию, не было изображения атаки на Флориду, уверяет Путин Слова «Флорида» там не было, сказал российский президент…

5 11 6 2058
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 103 6 127019 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 85 6 16381 12.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Пенсионный тупик Значит ли это, что в стране нет денег? Это ложь: их очень много. Но куда они деваются?..

5 187 6 271579 12.07
Kполитика, общество, экономика, пенсии, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 494 6 149011 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7119627
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3574998

Сегодня в эфире