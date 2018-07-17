Путин: В презентации, показанной весной во время послания Федеральному собранию, не было изображения атаки на Флориду
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Ведущий канала отметил, что во время слов Путина о новом российском оружии были использованы кадры с картой американского штата. На это российский лидер ответил, что видеоматериалы не свидетельствуют о том, что ракета направлена на Соединённые штаты, а также добавил, что слова «Флорида» там не было.
После обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в марте этого года пользователи социальных сетей отметили, что в ролике, демонстрирующем возможности комплекса «Сармат», целью оказался американский штат Флорида.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ramun 17 июля 2018 | 06:54
Да.Кому ты веришь!?Мне или твоим бесстыжим глазам?!?!
ura_123 17 июля 2018 | 07:01
ramun: Стопудово)))
eternity88 17 июля 2018 | 07:17
ura_123: да уже одно то, что на эту тему пришлось вообще что-то говорить, само по себе дает понять, кто кого и в какую позицию на этих "переговорах" ставил.
yralez 17 июля 2018 | 07:02
Что стариков грабить не будет.......тоже не говорил ?
radionews 17 июля 2018 | 07:02
И опять, бессмертный Владимир Семёнович (не Владимирович, не путать): "но, если я кого ругал, карайте строго! Но это вряд ли". ..
ura_123 17 июля 2018 | 07:03
Почему только на Флориду,на всю Америку!
ly4_sveta 17 июля 2018 | 07:34
ura_123: Да там и ракеты-то не было, там был словесный «понос»
одного амбициозного параноика, возомнившего себя Наполеоном.
Так, очередной параноидальный приступ с безответственным
бредом и галлюцинациями.
newname 17 июля 2018 | 07:04
Если кто-то замахнулся на вас молотком, дождитесь и убедитесь в том, что молоток попадет по вам.
После этого можете обращаться в правоохранительные органы.
vladimir1967 17 июля 2018 | 07:08
Хоть в глаза ссы.
forum_participant 17 июля 2018 | 07:12
Прямо как в том анекдоте "..А нас то за что?..
mitja_76 17 июля 2018 | 07:17
Надо думать, что когда/если ракеты реально туда полетят, это тоже не будет свидетельствовать о том, что они направлены на Соединенные Штаты.
И кстати, "На Флориду!" на этих ракетах тоже могут не написать.
andre_klimov 17 июля 2018 | 07:17
Интересна причина, по которой Путин был вынужден об этом говорить. И это - при его профессиональном навыке уходить от опасных тем...
Ну а то, что опять соврал - так это всего лишь для укрепления репутации. Ведь Трамп приедет домой, а там конгрессмены и - "извини Володья, но ты им тоже должен". А они-то точно "воспользуются подачей"...
dedctolet 17 июля 2018 | 07:21
Нет не говорил,а Грузины сами виноваты.И Крым не брал,он сам пришёл .И Буки-Бяки не наши.И Донбасс разорили шахтёры и трактористы с отпускниками.Сирия?Не,не мы.
Вот такие примерно ответы международного террориста номер один,на суде.
us101 17 июля 2018 | 07:23
Ага, и у зеленых чeловечиков, что Крым под "референдум" зачистили, тоже небыло опознавательных знаков.
ly4_sveta 17 июля 2018 | 07:27
Перед вами патологический лжец, наглый и циничный,
а вы все пытаетесь услышать от него что-то разумное и
правдивое. Он врет, как дышит. Это болезнь. Даже когда
ловят на 100%-ой лжи он продолжает выкручиваться и
извиваться, как уж на сковородке, неся чушь на потеху
всему миру.