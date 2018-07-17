ЦБ обязал банки отчитываться о полученном спаме с вредоносными файлами
В случае нарушения требования кредитные организации могут быть наказаны за неполное раскрытие данных, пишет газета «Коммерсантъ». Поправки, уточняющие требования информационной безопасности вступили в силу с 1 июля. Однако участники рынка отмечают, что объём ежедневно получаемого электронного спама огромен, они не решили, стоит ли сообщать о получении всех вредоносных спам-рассылок как о компьютерных инцидентах, отмечает издание.
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andre_klimov 17 июля 2018 | 07:09
Недавняя выкладка в DarkNet всего комплекта PEGASUS, предназначенного именно для взлома клиентской системы ЦБР, похоже, не на шутку перепугала всех. Несмотря на то, что часть данных несколько устарела (например, персональные данные IT-шников - двухлетней давности) - комплект до сих пор несёт в себе реальную угрозу, поскольку позволяет взламывать систему расчётов ЦБР с банками-клилентами изнутри. Да и апдейт данных - не бог весть какая задача. Школота справится.