В Екатеринбурге около ста тысяч человек, по данным РПЦ, присоединились к Крестному ходу

Он был приурочен к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Шествие возглавил патриарх Кирилл, сообщает агентство ТАСС. Паломники прошли более 20 км от места убийства царской семьи к Ганиной яме – месту, где, как считают в РПЦ, были уничтожены останки.

Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство россиян не видит оправдания убийству царской семьи в 1918 году. О результатах опроса агентству ТАСС рассказал директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. 3 процента опрошенных сказали, что считают расстрел царской семьи справедливым.