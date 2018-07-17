В Екатеринбурге около ста тысяч человек, по данным РПЦ, присоединились к Крестному ходу
Он был приурочен к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Шествие возглавил патриарх Кирилл, сообщает агентство ТАСС. Паломники прошли более 20 км от места убийства царской семьи к Ганиной яме – месту, где, как считают в РПЦ, были уничтожены останки.
Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство россиян не видит оправдания убийству царской семьи в 1918 году. О результатах опроса агентству ТАСС рассказал директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. 3 процента опрошенных сказали, что считают расстрел царской семьи справедливым.
Комментарии7
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yralez 17 июля 2018 | 06:40
Постоять за себя стадо не в состоянии, а на убой бегут толкаются.
sniper777 17 июля 2018 | 06:57
yralez: Постоять за себя стадо не в состоянии, а на убой бегут толкаются.
Вот поэтому ты всегда стоишь в своей готовой форме - раком, готовый в любой момент подставить свою обосраную задницу пиндосам и гейропейцам. Иногда не забывай застёгивать ширинку на своей жопе, чтобы мухи не надоедали.
sniper777 17 июля 2018 | 06:54
Правильно это же не пидар-навальновцы собирающие по 5 - 10 челов на свои сраные митинги! Народ знает куда ему идти и за кого!
fessgray 17 июля 2018 | 07:00
sniper777: в Иркутске пришло 5 000 и битком заполнили частную площадку ... яблоку было негде упасть, а еще несколько часов стояла очередь ... человек 6 в ряд и длинной метров 500, которым места не было и они слушали с улицы ... я сам там был. Студентов было процентов 35, а остальные - 30-60 лет. Я даже видео на телефон снял.
А вот на крестный ход ходить это как за путина проголосовать -- то есть расписаться в тупости и убогости.
fessgray 17 июля 2018 | 06:58
как же так?! 21 век, высшее образование почти у всех ... люди!!! что с вами?! какой крестный ход?!
Вы бы лучше на митинги шли против повышения налогов различных ... против роста цен, за повышение доходов, увеличения прав и свобод!!!
Зачем Богу молиться?! Нужно отстаивать свои права, а не богам молиться.
ramun 17 июля 2018 | 07:07
И среди всех ста тысяч ни одного потомка большевиков,чекистов,доносчиков и вертухаев.
Как на подбор.И все гордятся своими дедами,и Сталина не считают самой выдающейся личностью прошлого века.
sg91 17 июля 2018 | 07:11
Да ну нах, какие 100 000??? Да еще строем прошли 20 км, ага.. Да колонна по 5 человек в ряд как раз бы вытянулась бы на 20 км..
И только не надо одних большевиков винить. И уж тем более лично Ленина. Он как раз предлагал суд над Романовым (а не семьей!!!). Да, расстреляли бы без сомнения. Но по суду!!! А КТО арестовал Романова? Кто в Англии отказался принять родственичка (те же, кто стоял за Февральским переворотом). Кто отправил Романовых в Тобольск???
А расстреляли семью по распоряжению Яши Свердлолва, преданного холую Бронштейна...