Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о штрафах для организаторов митингов
Документ внесли представители фракции «Единая России». Они предложили штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей организаторов, которые при подаче заявки не указывают цель проведения митинга, а также тех, кто вовремя не сообщает об отмене акции. В пояснительной записке авторы документа утверждают, что в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение митинга, сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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vladimir1967 17 июля 2018 | 06:55
А что у нас осталось право на проведение митингов? Это не право а издевательство.
punyoshohlai 17 июля 2018 | 06:57
Конституционный переворот. Они там все уже заработали по 20 лет. Теперь им терять нечего.
ura_123 17 июля 2018 | 06:59
Недобросовестное право на проведение митингов... Госдурка...
ramun 17 июля 2018 | 07:01
Эти организаторы митингов вообще обнаглели.
Еще надо штраф для организаторов революций,так на всякий случай.
nalix 17 июля 2018 | 07:05
Живите на коленях, головы не поднимать.
borisv 17 июля 2018 | 07:08
Неплохая новость для радикально настроенных: пора переходить к решительным действиям. Чемпионат прошёл, впереди - одни проблемы. Ну, а штрафы ещё никого не спасали. Будет только хуже для тех, кто эти штрафы санкционировал. И поделом...