Россиянке задержанной в Вашингтоне по подозрению в незаконном лоббизме грозит до пяти лет лишения свободы

Марию Бутину обвиняют в том, что она занималась продвижением интересов России, не уведомив американские власти. По версии следствия, 29-летняя россиянка пыталась развивать в США связи и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику. Как сообщается, Бутина работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который позже занял высокий пост в Банке России.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл уверяет, что его подзащитная не является российским агентом и не раз предлагала Минюсту ответить на вопросы по этому поводу, передаёт РИА Новости.