Россиянке задержанной в Вашингтоне по подозрению в незаконном лоббизме грозит до пяти лет лишения свободы
Марию Бутину обвиняют в том, что она занималась продвижением интересов России, не уведомив американские власти. По версии следствия, 29-летняя россиянка пыталась развивать в США связи и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику. Как сообщается, Бутина работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который позже занял высокий пост в Банке России.
Адвокат россиянки Роберт Дрисколл уверяет, что его подзащитная не является российским агентом и не раз предлагала Минюсту ответить на вопросы по этому поводу, передаёт РИА Новости.
Комментарии9
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yralez 17 июля 2018 | 06:42
Сдаст ОПГ, ох сдаст.
sniper777 17 июля 2018 | 07:05
yralez: Ширинку на жопе застегнул чтобы мухи не надоедали или клиент на подходе?
ostapbey 17 июля 2018 | 06:44
А вот если бы у нее была фамилия Уйло, так она бы и этого не добилась..
Прям на кордоне ее гринкарт увидели бы как блюкарт.
От голубых мундиров.
Даже..
sniper777 17 июля 2018 | 07:02
ostapbey: А вот если бы у нее была фамилия Уйло, так она бы и этого не добилась....
Но пока у тебя фамилия Мудак Пидар Либерастович и ты не вынимаешь изо рта фуй, обсасывая его, и твоя рабочая жопа ждёт с нетерпением очередного клиента.
shmuel63 17 июля 2018 | 07:10
ostapbey: "А вот если бы у нее была фамилия Уйло" - так разница в одной букве. На этом и засыпалась.
ihor_syvoryj 17 июля 2018 | 06:50
"Я - Бутина.
Работаю на Путина!"
sniper777 17 июля 2018 | 07:00
ihor_syvoryj: Ты бандеровский пидар и работаешь своей жопой в расположение войск Усраины.
ostapbey 17 июля 2018 | 07:11
Где фотка Бутиной?
Племянница "скрипаля" с Яровой отдыхают!!
Возникает вопрос от кого и в кого Пригожин рожает в своем инкубаторе?
Как осеменитель бутиных и уйловых красавиц?
Так они светятся своим "личиком". Только в Голливуд они годны, на роли ужастиков и ведьм, но в массовке.
И то без гарантии даже..
ramun 17 июля 2018 | 07:12
Да это просто женщина с низкой социальной ответственностью и отношения к миролюбивым помыслам России не имеет вообще никакого.