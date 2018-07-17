Престижная литературная премия «Русский буккер» осталась без финансирования
По этой причине она не будет вручаться в нынешнем году. Об этом говорится на сайте «Русского букера». Там также отмечается, что если спонсоров не удастся найти и в будущем, речь пойдёт о закрытии. Премию вручают с 1992 года за лучший роман на русском языке.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 17 июля 2018 | 06:31
В стране футбола литература не нужна...
sniper777 17 июля 2018 | 06:34
А на фуй она нужна народу! Бабло с тиража и ещё премия какая-то! Не жирно ли живёте господа борзописдцы?
polikarpich 17 июля 2018 | 06:47
sniper777: Ты, что ли, народ? :-)
Тебе главное - хорошо себя вести. Читать тебя никто не заставляет. Остальное предоставь врачам и санитарам.
sniper777 17 июля 2018 | 06:51
polikarpich: А тебе пидарасу никто слово не давал! Иди мой жопу и смазывай свою дырку - клиенты стоят за углом в очереди.
polikarpich 17 июля 2018 | 07:24
sniper777: А ты знаешь, что за такие слова делают с такими ушлёпками чмошными, как ты? Или с тобой уже сделали? За базаром следи, сопля геморройная.
radionews 17 июля 2018 | 06:53
Теперь на русском языке пишут, в основном, оперу.