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06:16, 17 июля 2018

Комиссар Совета Европы по правам человека попросила генпрокурора России освободить Оюба Титиева

Дуня Миятович обратилась к Юрию Чайке с открытым письмом, передаёт агентство «Интерфакс». В тексте также говорится, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов не раз предлагали забрать дело правозащитника из Чечни. Это указывает на сомнения в соблюдении прав Титиева, подчеркнула комиссар Совета Европы.
Чеченского правозащитника обвиняют в хранении наркотиков. Сам он говорит, что запрещённые вещества ему подбросили полицейские.

Комментарии

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yralez 17 июля 2018 | 06:36

Попросила бы этого бизнес замутить и чем мутнее, тем быстрее
Ну в крайнем случае попросила бы кого нибудь посадить........на большее тот не способен.

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