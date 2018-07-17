Комиссар Совета Европы по правам человека попросила генпрокурора России освободить Оюба Титиева

Дуня Миятович обратилась к Юрию Чайке с открытым письмом, передаёт агентство «Интерфакс». В тексте также говорится, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель СПЧ Михаил Федотов не раз предлагали забрать дело правозащитника из Чечни. Это указывает на сомнения в соблюдении прав Титиева, подчеркнула комиссар Совета Европы.

Чеченского правозащитника обвиняют в хранении наркотиков. Сам он говорит, что запрещённые вещества ему подбросили полицейские.