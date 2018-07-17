Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стал боксер Флойд Мейвезер
За год он заработал $285 млн, большую часть этой суммы спортсмен получил за поединок с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором,. На втором месте в рейтинге актер Джордж Клуни с годовым доходом около $240 млн. Он получил деньги за профессиональную деятельность и продал алкогольную компанию. На третьем месте – 20-летняя модель Кайли Дженнер. Годовой доход участницы телешоу «Семейство Кардашьян» составил около 170 миллионов долларов, деньги она заработала, выпустив линию косметики.
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