Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стал боксер Флойд Мейвезер

За год он заработал $285 млн, большую часть этой суммы спортсмен получил за поединок с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором,. На втором месте в рейтинге актер Джордж Клуни с годовым доходом около $240 млн. Он получил деньги за профессиональную деятельность и продал алкогольную компанию. На третьем месте – 20-летняя модель Кайли Дженнер. Годовой доход участницы телешоу «Семейство Кардашьян» составил около 170 миллионов долларов, деньги она заработала, выпустив линию косметики.