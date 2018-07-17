Госдума сегодня рассмотрит законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч рублей для организаторов митингов

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч рублей для организаторов митингов. Документ подготовили представители фракции «Единая России». Они предложили штрафовать тех, кто при подаче заявки не указывает цель проведения митинга, а также тех, кто вовремя не сообщает об отмене акции. В пояснительной записке авторы документа утверждают, что в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение митинга, сообщает агентство Интерфакс.