Госдума сегодня рассмотрит законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч рублей для организаторов митингов
Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч рублей для организаторов митингов. Документ подготовили представители фракции «Единая России». Они предложили штрафовать тех, кто при подаче заявки не указывает цель проведения митинга, а также тех, кто вовремя не сообщает об отмене акции. В пояснительной записке авторы документа утверждают, что в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение митинга, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии5
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koshkaedu 17 июля 2018 | 05:25
А по Конституции сколько?
neyexo 17 июля 2018 | 05:38
koshkaedu: забудьте. Любая делается за 80-90 дней, стоит только захотеть, например:
https://1drv.ms/x/s!Am6JLBtkNMxajOBLnm20B43RxX7HfQ
neyexo 17 июля 2018 | 05:35
Будет ли относиться к путингам, митинга ОНФ и собянингам?
gwon 17 июля 2018 | 05:43
Митинги разрешены Конституцией. Для них не нужны никакие дополнительные решения Госдумы.
nf5096004 17 июля 2018 | 05:52
gwon: мы давно живём не по Конституции, а по воле властей. Во что превращается Россия, которая упорно пытается представить себя миру цивилизованным государством.