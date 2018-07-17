Басманный суд вновь рассмотрит ходатайство об ограничении сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы сегодня вновь рассмотрит ходатайство об ограничении сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова. Первое решение суда обязывало режиссёра ознакомиться с материалами до 19 июля. Однако Мосгорсуд это постановление отменил. Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого «дела Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных денег. Материалы расследования — это около 260 томов. Следствие считает, что защита затягивает процесс ознакомления. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал подобные утверждения «профанацией уголовного процесса».