Басманный суд вновь рассмотрит ходатайство об ограничении сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова
Басманный суд Москвы сегодня вновь рассмотрит ходатайство об ограничении сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова. Первое решение суда обязывало режиссёра ознакомиться с материалами до 19 июля. Однако Мосгорсуд это постановление отменил. Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого «дела Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных денег. Материалы расследования — это около 260 томов. Следствие считает, что защита затягивает процесс ознакомления. Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал подобные утверждения «профанацией уголовного процесса».
Комментарии1
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serg4422 17 июля 2018 | 05:23
почему этот ушлёпок ещё не в Магадане?