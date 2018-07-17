В презентации, показанной во время послания Федеральному собранию, не было изображения атаки на Флориду, уверяет Путин

В презентации, показанной весной во время послания Федеральному собранию, не было изображения атаки на Флориду, уверяет Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Ведущий канала отметил, что во время слов Путина о новом российском оружии были использованы кадры с картой американского штата. На это российский лидер ответил, что видеоматериалы не свидетельствуют о том, что ракета направлена на Соединённые штаты, а также добавил, что слова «Флорида» там не было.

После обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в марте этого года пользователи социальных сетей отметили, что в ролике, демонстрирующем возможности комплекса «Сармат», целью оказался американский штат Флорида.