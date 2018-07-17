В презентации, показанной во время послания Федеральному собранию, не было изображения атаки на Флориду, уверяет Путин
В презентации, показанной весной во время послания Федеральному собранию, не было изображения атаки на Флориду, уверяет Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Ведущий канала отметил, что во время слов Путина о новом российском оружии были использованы кадры с картой американского штата. На это российский лидер ответил, что видеоматериалы не свидетельствуют о том, что ракета направлена на Соединённые штаты, а также добавил, что слова «Флорида» там не было.
После обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в марте этого года пользователи социальных сетей отметили, что в ролике, демонстрирующем возможности комплекса «Сармат», целью оказался американский штат Флорида.
Комментарии11
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yralez 17 июля 2018 | 05:08
Карлик вызывает смех
archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 05:20
yralez:
врёт, как путин
semen2026 17 июля 2018 | 05:44
yralez: вова жалок до неприличия!)
anemon 17 июля 2018 | 05:11
Опять выкручивается. "Этонея".
serg4422 17 июля 2018 | 05:16
шарахнем по пиндосам и подпиндосникам квадратно- гнездовым!!!
kochar 17 июля 2018 | 05:16
Некоторые люди уходят слишком поздно, а некоторые — слишком рано, надо уходить вовремя…
Эрих Мария Ремарк. Жизнь взаймы
semen2026 17 июля 2018 | 05:30
вова-II (застенчивый): слова «ФлоридЫ» там не было. ))) ЫДИОТ!))))))))))
semen2026 17 июля 2018 | 05:35
буквы И там не было!)
gencek 17 июля 2018 | 05:35
Какая нах Флорида ?
У Путина в Майями родовое гнездышко - дворец для Кабаевой и детишек, скорее этот пидар по Воронежу стрельнет ...
semen2026 17 июля 2018 | 05:50
вова-II (застенчивый): слов там не было, там были буквы и картинки!)))
lara17 17 июля 2018 | 05:56
Фееричный врун. И это самое главное его оружие.