В Вашингтоне задержана россиянка Мария Бутина подозреваемая в работе на власти нашей страны
Это следует из сообщения Минюста США. По его данным, минимум на протяжении двух лет Бутина работала на высокопоставленного чиновника российского правительства, вошедшего впоследствии в руководство ЦБ. Имя чиновника ведомство не приводит, отмечая лишь что в апреле он попал под санкции США. В России Мария Бутина была известна как помощница сенатора Александра Торшина, а также как член правления общественной организации «Право на оружие», отмечает Би-би-си. Сама Бутина через своего адвоката сообщила, что ничьим агентом не является.
Комментарии7
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yralez 17 июля 2018 | 05:11
Если бы чиновник......всего лишь один из ОПГ..
cheburashkache 17 июля 2018 | 05:13
yralez: Поймана россиянка работающая на российское правительство? Какое страшное преступление - только электрический стул!
nf5096004 17 июля 2018 | 05:49
cheburashkache: ты забыл добавить " в чужой стране". А это не любят ни в России, ни в других странах.
cheburashkache 17 июля 2018 | 06:01
nf5096004: Хм... То есть считаете что работать на правительство своей страны, находясь при этом в чужой - это преступление? Какие интересные, а главное свежие мысли...
tonight 17 июля 2018 | 06:03
cheburashkache: Работала б себе в раше на российское правительство, чего она патриотка в Штаты поперлась? Шпионка проститутка чтоли? Чапман 2
semen2026 17 июля 2018 | 05:48
Сама Бутина через своего адвоката сообщила, что ничьим агентом не является: я просто рыбка!)))
monterado_ancona_marche 17 июля 2018 | 06:02
Слава российским борцам невидимого фронта!
Обменяем на какую-нибудь западную какашку нашего человека...