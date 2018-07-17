Первый полёт нового российского космического корабля «Федерация» собираются отложить на три года
Первый полёт нового российского космического корабля «Федерация» собираются отложить на три года. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости. По его данным, лётные испытания могут быть сдвинуты с 2022 на 2025 год из-за возникшей необходимости переделать конструкторскую документацию.
Комментарии2
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kondrakr 17 июля 2018 | 04:24
Гыыыы....Кто бы сомневался.....
yralez 17 июля 2018 | 04:31
С таким названием не полетит