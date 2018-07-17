Первый полёт нового российского космического корабля «Федерация» собираются отложить на три года. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости. По его данным, лётные испытания могут быть сдвинуты с 2022 на 2025 год из-за возникшей необходимости переделать конструкторскую документацию.