В Екатеринбурге около ста тысяч человек, по данным РПЦ, присоединились этой ночью к Крестному ходу

В Екатеринбурге около ста тысяч человек, по данным РПЦ, присоединились к Крестному ходу, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Шествие возглавил патриарх Кирилл, сообщает агентство ТАСС. Паломники собираются пройти более 20 км от места убийства царской семьи к Ганиной яме – месту, где, как считают в РПЦ, были уничтожены останки.