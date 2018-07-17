Сообщество людей, живущих в России с ВИЧ, пожаловалось в Комитет ООН против пыток
Об этом пишет газета «Коммерсант». В подготовленном докладе говорится о случаях отказа в лечении пациентам с ВИЧ. В тексте отмечается, что чаще всего с этим сталкиваются люди, которые находятся под стражей, а также те, у кого нет постоянной регистрации в городе, где они проживают. Авторы документа подчёркивают, что это связано с дискриминацией и приводит к боли и страданиям людей, то есть прямо нарушает положения Конвенции ООН против пыток.
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