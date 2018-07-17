Хамовнический суд Москвы приговорил всех участников акции Pussy Riot на стадионе «Лужники» к 15 суткам ареста

Их обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей. Всем четверым запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение трёх лет, сообщает сайт Медиазона. Адвокат Николай Васильев намерен обжаловать приговор.

Свою акцию Pussy Riot провели во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они выбежали на поле в форме сотрудников полиции. Почти одновременно в группе Pussy Riot в соцсети Facebook был опубликован список требований к власти в рамках этой акции, среди них – освобождение политзаключённых и прекращение незаконных арестов на митингах.