Хамовнический суд Москвы приговорил всех участников акции Pussy Riot на стадионе «Лужники» к 15 суткам ареста
Их обвинили в грубом нарушении правил поведения зрителей. Всем четверым запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение трёх лет, сообщает сайт Медиазона. Адвокат Николай Васильев намерен обжаловать приговор.
Свою акцию Pussy Riot провели во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они выбежали на поле в форме сотрудников полиции. Почти одновременно в группе Pussy Riot в соцсети Facebook был опубликован список требований к власти в рамках этой акции, среди них – освобождение политзаключённых и прекращение незаконных арестов на митингах.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт