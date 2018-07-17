Россиянке задержанной в Вашингтоне по подозрению в незаконном лоббизме грозит до пяти лет лишения свободы
Марию Бутину обвиняют в том, что она занималась продвижением интересов России, не уведомив американские власти. По версии следствия, 29-летняя россиянка пыталась развивать в США связи и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику. Как сообщается, Бутина работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который позже занял высокий пост в Банке России.
Адвокат россиянки Роберт Дрисколл уверяет, что его подзащитная не является российским агентом и не раз предлагала Минюсту ответить на вопросы по этому поводу, передаёт РИА Новости.
Комментарии1
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com30 17 июля 2018 | 04:17
//Адвокат россиянки ... уверяет, что его подзащитная не является российским агентом//
Работа такая у адвокатов, за весомый гонорар они будут утверждать, что она и не россиянка, не девушка и вообще ее там нет, находилась в отпуске и из спецслужб РФ ее уволили как раз на кануне ареста. Ну и конечно теперь по традиции кремлевского жанра от нее откажутся все ее родственники, включая родителей.