В Саудовской Аравии лётная академия впервые начала принимать в студенты девушек
Как сообщает РИА Новости, уже поступило несколько сотен заявок. За последний год женщины в Саудовской Аравии также впервые получили право водить машину, посещать массовые спортивные мероприятия и становиться нотариусами.
Комментарии2
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clandestino 17 июля 2018 | 03:32
Молодцы! В СА время движется по часовой стрелке
minerr 17 июля 2018 | 03:46
clandestino: А если завтра одна из этих курсанток нечаянно оголит при постороннем мужчине голую щиколотку, то ее посадят в яму и забросают камнями и причём по закону. Молодцы?