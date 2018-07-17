Сделки почти на 50 миллиардов долларов заключены в первый день работы международного авиасалона «Фарнборо» в Великобритании. Таким образом вдвое превышены показатели прошлого года, сообщает агентство ТАСС. Как отмечает Интерфакс, российским компаниям из-за санкций запретили в любом виде презентовать свою продукцию военного и двойного назначения. Участники от России поехали на выставку провести переговоры по линии гражданских проектов.