Сделки почти на 50 миллиардов долларов заключены в первый день работы международного авиасалона «Фарнборо»
Сделки почти на 50 миллиардов долларов заключены в первый день работы международного авиасалона «Фарнборо» в Великобритании. Таким образом вдвое превышены показатели прошлого года, сообщает агентство ТАСС. Как отмечает Интерфакс, российским компаниям из-за санкций запретили в любом виде презентовать свою продукцию военного и двойного назначения. Участники от России поехали на выставку провести переговоры по линии гражданских проектов.
Комментарии5
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ze_danil 17 июля 2018 | 03:28
та нормально всё
суперсовременейший МС-21 собираются "продать" (подарить) перуанской жывопырке с десятком древних боингов
что характеризует новейшую российскую разработку с самой лучшей стороны
i_one_off 17 июля 2018 | 03:37
Всем российским "пенсионерам" плевать на эти сделки.
eniro 17 июля 2018 | 03:58
Проведем же свою "Геленджикборо", как всенародный праздник, под лозунгом: "У нас все запущено!"
putn_pnh 17 июля 2018 | 04:15
российским компаниям из-за санкций запретили в любом виде презентовать свою продукцию
Скоро и продавать будут только для "Ашана" продукцию.
com30 17 июля 2018 | 04:22
"Сделки почти на 50 миллиардов долларов заключены в первый день работы международного авиасалона", а РФ благодаря прозорливости несменяемого кровавого диктатора прересидента, пролетает над этими бабками в Фарнборо как фанера над Парижем.
Денег нет, но вы держитесь, всем пенсионерам и тем кому с пенсией обломилось, хорошего настроения...