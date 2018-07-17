ЦБ обязал банки отчитываться о полученном спаме с вредоносными файлами
В случае нарушения требования кредитные организации могут быть наказаны за неполное раскрытие данных, пишет газета Коммерсант. Поправки, уточняющие требования информационной безопасности вступили в силу с 1 июля. Однако участники рынка отмечают, что объём ежедневно получаемого электронного спама огромен, они не решили, стоит ли сообщать о получении всех вредоносных спам-рассылок как о компьютерных инцидентах, отмечает издание.
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