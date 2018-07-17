Следственный комитет возбудил первое уголовное дело, связанное с крахом застройщика Urban Group

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсант». По данным издания, руководство входившей в группу компании «Ивастрой» подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с дольщиков собрали деньги, при этом жилой комплекс «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья так и не был достроен. На окончание работ теперь понадобится 12 миллиардов рублей. В рамках расследования прошли обыски у бывшего гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова, задерживать его не стали.