Следственный комитет возбудил первое уголовное дело, связанное с крахом застройщика Urban Group
Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсант». По данным издания, руководство входившей в группу компании «Ивастрой» подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с дольщиков собрали деньги, при этом жилой комплекс «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья так и не был достроен. На окончание работ теперь понадобится 12 миллиардов рублей. В рамках расследования прошли обыски у бывшего гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова, задерживать его не стали.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
eniro 17 июля 2018 | 03:22
А Александр Долгин вообще не удостоился внимания следствия. Какое задержание? Вы о чем? Андрюша и Саша этого "ня любять".
i_one_off 17 июля 2018 | 03:43
Украсть и объявить себя банкротом - визитная карточка нового российского капитализма.