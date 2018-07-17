Посольство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянки Марии Бутиной

Дипломаты добиваются встречи с ней, говорится в сообщении ведомства.

Накануне вечером Минюст США сообщил, что Бутину задержали в Вашингтоне по обвинению в работе агентом российского правительства. В материалах говорится, что россиянка пыталась установить связи с организациями, имеющими влияние на американскую политику, и делала это в интересах Москвы. Такая работа требовала предварительного уведомления властей США. За нарушение закона россиянке грозит до пяти лет тюрьмы. В официальных сообщениях говорится, что Бутина работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который позже занял высокий пост в Банке России. Ранее телекомпания CNN называла девушку с такими же именем и фамилией специальным помощником зампреда ЦБ Александра Торшина.