Российский футбольный сезон стартует матчами первенства ФНЛ
Сегодня в 10 городах страны пройдут встречи в рамках первого тура. Игры начнутся в полдень по московскому времени. В Хабаровске местный СКА примет «Армавир», во Владивостоке «Луч» — подмосковные «Химки». Завершится первенство Футбольной национальной лиги в мае следующего года.
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