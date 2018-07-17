Российский футбольный сезон стартует матчами первенства ФНЛ

Сегодня в 10 городах страны пройдут встречи в рамках первого тура. Игры начнутся в полдень по московскому времени. В Хабаровске местный СКА примет «Армавир», во Владивостоке «Луч» — подмосковные «Химки». Завершится первенство Футбольной национальной лиги в мае следующего года.