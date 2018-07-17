Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 5 км
В МЧС говорят, что на пути распространения шлейфа нет населённых пунктов и туристические группы в этом районе не регистрировались. Международных авиатрасс там также нет, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии1
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eniro 17 июля 2018 | 03:09
И это святая правда. Откуда там перечисленному взяться...