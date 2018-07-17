В Екатеринбурге десятки тысяч человек этой ночью участвуют в Крестном ходе к 100-летию со дня расстрела царской семьи

В Екатеринбурге десятки тысяч человек этой ночью участвуют в Крестном ходе, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Об этом сообщает местный портал Е1. Паломникам предстоит пройти 21 км. Они направляются от места убийства царской семьи к Ганиной яме – месту, где, как считают в РПЦ, были уничтожены останки. Шествие возглавил патриарх Кирилл. Колонну сопровождают полицейские и медики.