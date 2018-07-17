В Екатеринбурге десятки тысяч человек этой ночью участвуют в Крестном ходе к 100-летию со дня расстрела царской семьи
В Екатеринбурге десятки тысяч человек этой ночью участвуют в Крестном ходе, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Об этом сообщает местный портал Е1. Паломникам предстоит пройти 21 км. Они направляются от места убийства царской семьи к Ганиной яме – месту, где, как считают в РПЦ, были уничтожены останки. Шествие возглавил патриарх Кирилл. Колонну сопровождают полицейские и медики.
Комментарии4
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ostapbey 17 июля 2018 | 02:13
Чем бы дите России не тешилось..
Хоть на убийстве, хоть на поминках.
Через сотню лет даже.
ostapbey 17 июля 2018 | 02:15
Готовят ли следующую жертву на помазание боже, с последующим закланием даже.?
eniro 17 июля 2018 | 03:02
И все так чинно, благородно, по-старому... "В белом венчике из роз", клятвопреступница Поклонская несет икону престолоотступника Николая II. Вот такая интересная скрепа, возглавляемая патриархом К***.
y20160414 17 июля 2018 | 03:11
Прозрачный намёк на то, что пора нынешнего царёныша пристрелить? А то засиделся, гнида чекистская.