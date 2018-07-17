Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, пожаловалось в комитет ООН против пыток
Как пишет газета Коммерсант, это произошло впервые. В тексте говорится, что пациенты с ВИЧ в России сталкиваются с отказами в необходимом лечении. Прежде всего, это касается тех, кто содержится под стражей или не имеет постоянной регистрации в том или ином городе. Авторы доклада указывают, что отказы основаны на дискриминации и приводят к страданиям людей.
Комментарии3
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palmcoast___ 17 июля 2018 | 02:18
Бред какой то - в России бесплатная медицына., иди да лечись даром.. Вот жешь люди, ленятся в больницу сходить и показать грамотному специалисту то место, где болит., чтобы он им там зеленкой или ёдом помазал..
tks 17 июля 2018 | 02:46
Putlerismus
tks 17 июля 2018 | 02:48
Ordinaris Vulgaris, etc.