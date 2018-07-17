Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по подозрению в работе агентом иностранного государства

Об этом сообщил Минюст США. Россиянку обвиняют в том, что она, не уведомив американские власти, пыталась продвигать интересы России. По версии следствия, с этой целью Бутина развивала связи в Соединённых штатах и пыталась проникнуть в организации, имеющие влияние на американскую политику. Россиянке грозит до пяти лет тюрьмы. Её адвокат вину подзащитной отрицает. По данным защитника, Бутина несколько месяцев назад добровольно дала показания в Сенате и, как выразился адвокат, представила тысячи документов. Посольство России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания, сообщает агентство Интерфакс.