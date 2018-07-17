Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по подозрению в работе агентом иностранного государства
Об этом сообщил Минюст США. Россиянку обвиняют в том, что она, не уведомив американские власти, пыталась продвигать интересы России. По версии следствия, с этой целью Бутина развивала связи в Соединённых штатах и пыталась проникнуть в организации, имеющие влияние на американскую политику. Россиянке грозит до пяти лет тюрьмы. Её адвокат вину подзащитной отрицает. По данным защитника, Бутина несколько месяцев назад добровольно дала показания в Сенате и, как выразился адвокат, представила тысячи документов. Посольство России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии4
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ostapbey 17 июля 2018 | 02:10
Вот уважаемый Аль Капоне присел за неуплату налогов..
Пустячок по сравнению с продвижением мафиозной структуры в органы власти..
Девка не промах и с тысячами оправдательных документов.
В яблочко.
Даже.
i_one_off 17 июля 2018 | 02:44
ostapbey: У нас , кстати, не задерживают "по подозрению". А только сначала однозначно назвав "агентом".
Поэтому у нас демократия лучшее американской. Хотя тоже оставляет желать лучшего.
palmcoast___ 17 июля 2018 | 02:56
i_one_off:
А кто у вас имеет право назвать подозреваемого "агентом" до решения суда?, любой мент из отделения "Дальний", вправив пузырь из под шампуни жертве?
i_one_off 17 июля 2018 | 02:41
"Охота на ведьм". 21st Century Fox.