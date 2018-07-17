Основатель компании Amazon стал самым богатым человеком в современной истории по версии агентства Bloomberg
Состояние 54-летнего Джеффа Безоса превысило отметку в 150 миллиардов долларов. Об этом агентство сообщает со ссылкой на собственный индекс миллиардеров. За год состояние Безоса выросло на 52 миллиарда, примерно на такую же сумму он обогнал одного из создателей Microsoft Билла Гейтса. Как пишет Bloomberg, глава Amazon стал богаче, чем кто-либо ещё с 1982 года, когда свой первый рейтинг богатейших людей опубликовал журнал Forbes.
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