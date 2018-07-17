Престижная литературная премия «Русский буккер» осталась без финансирования

По этой причине она не будет вручаться в нынешнем году. Об этом говорится на сайте «Русского букера». Там также отмечается, что если спонсоров не удастся найти и в будущем, речь пойдёт о закрытии. Премию вручают с 1992 года за лучший роман на русском языке.