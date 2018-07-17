Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о штрафах для организаторов митингов
Документ внесли представители фракции «Единая России». Они предложили штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей организаторов, которые при подаче заявки не указывают цель проведения митинга, а также тех, кто вовремя не сообщает об отмене акции. В пояснительной записке авторы документа утверждают, что в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение митинга, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии1
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vlad_sabbath 17 июля 2018 | 01:15
Знают что назревают мощные протесты и боятся этого.
И НЕ ЗРЯ боятся. Только это не поможет.