Все четверо участников акции на поле стадиона «Лужники» арестованы на 15 суток

Им также запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трёх лет. Наказание накануне вечером назначил Хамовнический суд Москвы.

Участники группы Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу выбежали на поле в форме полицейских. Одновременно в соцсетях они опубликовали список своих требований к власти, среди которых – освобождение политзаключённых и прекращение незаконных арестов на митингах.

Участников акции признали виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей во время официальных спортивных соревнований.