Все четверо участников акции на поле стадиона «Лужники» арестованы на 15 суток
Им также запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трёх лет. Наказание накануне вечером назначил Хамовнический суд Москвы.
Участники группы Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу выбежали на поле в форме полицейских. Одновременно в соцсетях они опубликовали список своих требований к власти, среди которых – освобождение политзаключённых и прекращение незаконных арестов на митингах.
Участников акции признали виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей во время официальных спортивных соревнований.
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