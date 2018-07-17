Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США призвал усилить американские санкции против России

Об этом Чак Шумер сказал после встречи лидеров двух стран в Хельсинки. По мнению сенатора, Дональд Трамп поставил интересы России выше интересов Соединённых штатов. После встречи с Владимиром Путиным, американский лидер сказал, что у него нет причин думать, будто Россия вмешивалась в американские выборы.