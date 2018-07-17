Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США призвал усилить американские санкции против России
Об этом Чак Шумер сказал после встречи лидеров двух стран в Хельсинки. По мнению сенатора, Дональд Трамп поставил интересы России выше интересов Соединённых штатов. После встречи с Владимиром Путиным, американский лидер сказал, что у него нет причин думать, будто Россия вмешивалась в американские выборы.
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proxozhij 17 июля 2018 | 01:19
Трамп у Путина научился дурку включать.