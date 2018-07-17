В Вашингтоне задержали россиянку, подозреваемую в незаконной работе на российское правительство

Марию Бутину обвиняют в том, что она продвигала интересы России, не уведомив об этом американские власти, говорится на сайте Минюста США. Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы. По версии следствия, 29-летняя россиянка пыталась развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику. По данным, представленным в суде, минимум 2 года Мария Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника российского правительства, который затем стал сотрудником ЦБ и в апреле этого года оказался под санкциями США.

Девушка с таким же именем занимает пост члена правления организации «Право на оружие». Она была в составе российской делегации на ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне с участием президента США.