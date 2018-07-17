Успешными и полезными назвал переговоры с президентом США Владимир Путин.

Дональд Трамп уверен, что после встречи отношения между Россией и Соединенными штатами изменились в лучшую сторону.

Переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, двусторонние отношения пережили сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин, сказал Владимир Путин. Россия и США сталкиваются с различными вызовами: региональные кризисы, терроризм, экономические сложности, справиться можно только общими усилиями, подчеркнул российский лидер.

Как крупнейшие ядерные державы Россия и США несут особую ответственность и необходимо проводить дальнейшую совместную работу. «Наши спецслужбы взаимодействуют и весьма успешно, самый свежий пример — во время чемпионата мира по футболу», отметил Владимир Путин. Российский президент уверен, решение задачи об установлении мира в Сирии могло бы стать образцом успешной совместной работы и для результативного сотрудничества есть все необходимые слагаемые. «Россия и США могут организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии, помочь возвращению беженцев», заключил Владимир Путин.

Затронул российский лидер и вопрос вмешательства в выборы в США, вновь повторив, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран и не планирует.

Дональд Трамп заявил, что отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось после переговоров; встреча стала началом длительного процесса, дружбы, сотрудничества и мира. Диалог с Владимиром Путиным американский президент назвал «глубоко продуктивным», отвечающим интересам мира. Говоря о вмешательстве в выборы в США, Трамп заверил, что никакого сговора с Москвой у него не было.

На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу.