Успешными и полезными назвал переговоры с президентом США Владимир Путин.
Дональд Трамп уверен, что после встречи отношения между Россией и Соединенными штатами изменились в лучшую сторону.
Переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, двусторонние отношения пережили сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин, сказал Владимир Путин. Россия и США сталкиваются с различными вызовами: региональные кризисы, терроризм, экономические сложности, справиться можно только общими усилиями, подчеркнул российский лидер.
Как крупнейшие ядерные державы Россия и США несут особую ответственность и необходимо проводить дальнейшую совместную работу. «Наши спецслужбы взаимодействуют и весьма успешно, самый свежий пример — во время чемпионата мира по футболу», отметил Владимир Путин. Российский президент уверен, решение задачи об установлении мира в Сирии могло бы стать образцом успешной совместной работы и для результативного сотрудничества есть все необходимые слагаемые. «Россия и США могут организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии, помочь возвращению беженцев», заключил Владимир Путин.
Затронул российский лидер и вопрос вмешательства в выборы в США, вновь повторив, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран и не планирует.
Дональд Трамп заявил, что отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось после переговоров; встреча стала началом длительного процесса, дружбы, сотрудничества и мира. Диалог с Владимиром Путиным американский президент назвал «глубоко продуктивным», отвечающим интересам мира. Говоря о вмешательстве в выборы в США, Трамп заверил, что никакого сговора с Москвой у него не было.
На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу.
Комментарии21
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danko1 17 июля 2018 | 00:21
"Успешно" побеседовали, но ни одной проблемы не решили.
tks 17 июля 2018 | 00:27
danko1: Вот интересно, и когда же совместная рабочая группа начнет работать, по выработке соглашений, договоров, меморандумов... что там еще в международном праве есть в виде двусторонних актов?
patrikk_1 17 июля 2018 | 00:29
Дональд Трамп уверен, что после встречи отношения между Россией и Соединенными штатами изменились в лучшую сторону...
Отношения России с США станут ещё лучше чем они сейчас, по-моему если Д.Трамп и В.Путин улучшат наши отношения ещё немного, то нашим странам придётся объединиться.
mordvinyka_zabiyka 17 июля 2018 | 00:36
patrikk_1: и будет очередной штат в США Мордовия??))
tks 17 июля 2018 | 00:37
patrikk_1: Не подскажет, где сейчас можно двойную парсуну купить "Путин-Трамп", с золотым окладом? В киот поставлю, каждое утро молиться буду, зуб даю!
tks 17 июля 2018 | 00:39
Живущий своей жизнью t9 внес свои коррективы, имелось ввиду: не подскажет ли кто?
fig__vvam 17 июля 2018 | 00:45
patrikk_1: А ЧТО, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО США ПРИСОЕДИНЯТ РОССИЮ И БУДЕТ У НИХ ЕЩЕ ОДИН ШТАТ, ПО ЭКОНОМИКЕ ЭТО БУДЕТ СРЕДНИЙ ШТАТ, ТИПА АЙОВЫ, ДО КАЛИФОРНИИ РОССИЯ НЕ ДОТЯГИВАЕТ.
tks 17 июля 2018 | 01:00
patrikk_1: Патя, ты это, не перестарался в падучей праведного экстаза, а то эти слова тебе же и обратно засовывать придётся ;))) когда TRUMPнаш снова в TRUMPHAШЧМО превратится и тебе придется в воздухе переобуваться ;')))
fig__vvam 17 июля 2018 | 00:29
danko1: Заявления Трампа уже вызвали резкое осуждение в США, причем среди виднейших республиканцев.
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Республиканцы резко критикуют Трампа за его позицию в Хельсинки
Председатель сенатского Комитета по иностранным делам Боб Коркер, отвечая в Капитолии на вопросы группы журналистов, выразил резкое разочарование позицией президента США Дональда Трампа на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, факт вмешательства России в американские выборы не подлежит сомнению и спецслужбы не давали президенту никакого повода сомневаться в обоснованности выводов о роли Москвы.
Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан также заявил, что факт вмешательства России в американские выборы 2016 года установлен спецслужбами.
Таким образом оба политика, не дожидаясь прибытия Трампа из Хельсинки в Вашингтон, поспешили отмежеваться от его позиции, публично высказанной на саммите с Владимиром Путиным.
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если так сразу говорят республиканцы, то как будут лупить его демократы???
Завтра помощники Трампа буджут объяснять, что Трампа не так поняли и он ничего такого не говорил.
В Госдепартаменте также крайне разочарованы заявлениями Трампа.
Инструктировали его совсем по-другому.
danko1 17 июля 2018 | 00:36
fig__vvam: Так и Трамп обещал, что будет требовать вывода войск и наемников с Донбасса, перестать оказывать помощь сепаратистам и прочее.
Но ничего из того, что он обещал, судя по их заявлениям, не поднималось.
Хотя то, что было за закрытыми дверями в действительности, знают только Трамп с Путиным и переводчики.
fig__vvam 17 июля 2018 | 00:40
danko1: А какая разница что говорилось за закрытЫми дверями, если это никто не знает, то это не имеет значения, для ПУТИНА ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ.
hrzn877 17 июля 2018 | 00:56
fig__vvam: Всё неоднозначно в стане республиканцев. Трамп стал президентом не благодаря, а вопреки республиканцам, они были вынуждены принять его только из-за угрозы баллотироваться в качестве независимого кандидата. Трамп всколыхнул тухлое республиканское болото, по сути ничем не отличающееся от болота демократов, и те, и другие только делают вид противостояния, в реальности довольно потирая руки и похлопывая друг друга по спинам. Поэтому у так наз. республиканцев весьма враждебное отношение к нарушителю спокойной и сытой жизни, он для них чужой, вторгшийся в их благополучие и достаток. Демократам по статусу положено противостояние всему, связанному с Трампом, а на республиканское представление смотреть весьма противно. Но - что поделать, таковы люди.
tks 17 июля 2018 | 01:18
hrzn877: То ли дело представление путинского парламента: полные согласие, единение, консолидация, консенсус и прочие сцены горячих споров и жарких баталий!
tks 17 июля 2018 | 01:02
fig__vvam: Это все подлые наймиты ведьмы Клинтонихи мутят!!
mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 00:22
Похоже, более пустой и бессмысленной встречи ещё не было в истории.
А столько баблища на неё затрачено!
tks 17 июля 2018 | 00:29
mikhail_spb_: Ничо, ништяк, всё пучком, зато по всем Центральным Трубам Российской ТелеКанализации "волны радости" бурным потоком! Трамп снова наш!! Снова вся наша Надежда!! Ну и канешн, Путин снова всех переиграл и всех сделал!!
tks 17 июля 2018 | 00:25
Ну и где же совместное коммюнике, если всё так шоколадно и такой успех?
vinokur 17 июля 2018 | 00:33
На фоне Путина Трамп выглядел лохом.
На фоне Трампа Пути выглядел кидалой.
Хрен редьки не слаще.
dmitry17___17 17 июля 2018 | 00:51
vinokur: Встреча была равна, встречались два говна.
salut__521 17 июля 2018 | 00:48
Игра была равна, встречались два говна...
tks 17 июля 2018 | 00:55
salut__521: Встреча говна была равна: играли два говна в наперсток ;')))