Z Архив новостей новости
5 21 6 526
00:17, 17 июля 2018

Успешными и полезными назвал переговоры с президентом США Владимир Путин.

Дональд Трамп уверен, что после встречи отношения между Россией и Соединенными штатами изменились в лучшую сторону.
Переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, двусторонние отношения пережили сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин, сказал Владимир Путин. Россия и США сталкиваются с различными вызовами: региональные кризисы, терроризм, экономические сложности, справиться можно только общими усилиями, подчеркнул российский лидер.
Как крупнейшие ядерные державы Россия и США несут особую ответственность и необходимо проводить дальнейшую совместную работу. «Наши спецслужбы взаимодействуют и весьма успешно, самый свежий пример — во время чемпионата мира по футболу», отметил Владимир Путин. Российский президент уверен, решение задачи об установлении мира в Сирии могло бы стать образцом успешной совместной работы и для результативного сотрудничества есть все необходимые слагаемые. «Россия и США могут организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии, помочь возвращению беженцев», заключил Владимир Путин.
Затронул российский лидер и вопрос вмешательства в выборы в США, вновь повторив, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран и не планирует.
Дональд Трамп заявил, что отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменилось после переговоров; встреча стала началом длительного процесса, дружбы, сотрудничества и мира. Диалог с Владимиром Путиным американский президент назвал «глубоко продуктивным», отвечающим интересам мира. Говоря о вмешательстве в выборы в США, Трамп заверил, что никакого сговора с Москвой у него не было.
На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 17 июля 2018 | 00:21

"Успешно" побеседовали, но ни одной проблемы не решили.

tks 17 июля 2018 | 00:27

danko1: Вот интересно, и когда же совместная рабочая группа начнет работать, по выработке соглашений, договоров, меморандумов... что там еще в международном праве есть в виде двусторонних актов?

patrikk_1 17 июля 2018 | 00:29

Дональд Трамп уверен, что после встречи отношения между Россией и Соединенными штатами изменились в лучшую сторону...

Отношения России с США станут ещё лучше чем они сейчас, по-моему если Д.Трамп и В.Путин улучшат наши отношения ещё немного, то нашим странам придётся объединиться.

mordvinyka_zabiyka 17 июля 2018 | 00:36

patrikk_1: и будет очередной штат в США Мордовия??))

tks 17 июля 2018 | 00:37

patrikk_1: Не подскажет, где сейчас можно двойную парсуну купить "Путин-Трамп", с золотым окладом? В киот поставлю, каждое утро молиться буду, зуб даю!

tks 17 июля 2018 | 00:39

Живущий своей жизнью t9 внес свои коррективы, имелось ввиду: не подскажет ли кто?

fig__vvam 17 июля 2018 | 00:45

patrikk_1: А ЧТО, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО США ПРИСОЕДИНЯТ РОССИЮ И БУДЕТ У НИХ ЕЩЕ ОДИН ШТАТ, ПО ЭКОНОМИКЕ ЭТО БУДЕТ СРЕДНИЙ ШТАТ, ТИПА АЙОВЫ, ДО КАЛИФОРНИИ РОССИЯ НЕ ДОТЯГИВАЕТ.

tks 17 июля 2018 | 01:00

patrikk_1: Патя, ты это, не перестарался в падучей праведного экстаза, а то эти слова тебе же и обратно засовывать придётся ;))) когда TRUMPнаш снова в TRUMPHAШЧМО превратится и тебе придется в воздухе переобуваться ;')))

fig__vvam 17 июля 2018 | 00:29

danko1: Заявления Трампа уже вызвали резкое осуждение в США, причем среди виднейших республиканцев.
===========
Республиканцы резко критикуют Трампа за его позицию в Хельсинки

Председатель сенатского Комитета по иностранным делам Боб Коркер, отвечая в Капитолии на вопросы группы журналистов, выразил резкое разочарование позицией президента США Дональда Трампа на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, факт вмешательства России в американские выборы не подлежит сомнению и спецслужбы не давали президенту никакого повода сомневаться в обоснованности выводов о роли Москвы.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан также заявил, что факт вмешательства России в американские выборы 2016 года установлен спецслужбами.

Таким образом оба политика, не дожидаясь прибытия Трампа из Хельсинки в Вашингтон, поспешили отмежеваться от его позиции, публично высказанной на саммите с Владимиром Путиным.
==================


если так сразу говорят республиканцы, то как будут лупить его демократы???
Завтра помощники Трампа буджут объяснять, что Трампа не так поняли и он ничего такого не говорил.

В Госдепартаменте также крайне разочарованы заявлениями Трампа.
Инструктировали его совсем по-другому.

danko1 17 июля 2018 | 00:36

fig__vvam: Так и Трамп обещал, что будет требовать вывода войск и наемников с Донбасса, перестать оказывать помощь сепаратистам и прочее.
Но ничего из того, что он обещал, судя по их заявлениям, не поднималось.
Хотя то, что было за закрытыми дверями в действительности, знают только Трамп с Путиным и переводчики.

fig__vvam 17 июля 2018 | 00:40

danko1: А какая разница что говорилось за закрытЫми дверями, если это никто не знает, то это не имеет значения, для ПУТИНА ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ.

hrzn877 17 июля 2018 | 00:56

fig__vvam: Всё неоднозначно в стане республиканцев. Трамп стал президентом не благодаря, а вопреки республиканцам, они были вынуждены принять его только из-за угрозы баллотироваться в качестве независимого кандидата. Трамп всколыхнул тухлое республиканское болото, по сути ничем не отличающееся от болота демократов, и те, и другие только делают вид противостояния, в реальности довольно потирая руки и похлопывая друг друга по спинам. Поэтому у так наз. республиканцев весьма враждебное отношение к нарушителю спокойной и сытой жизни, он для них чужой, вторгшийся в их благополучие и достаток. Демократам по статусу положено противостояние всему, связанному с Трампом, а на республиканское представление смотреть весьма противно. Но - что поделать, таковы люди.

tks 17 июля 2018 | 01:18

hrzn877: То ли дело представление путинского парламента: полные согласие, единение, консолидация, консенсус и прочие сцены горячих споров и жарких баталий!

(комментарий скрыт)

tks 17 июля 2018 | 01:02

fig__vvam: Это все подлые наймиты ведьмы Клинтонихи мутят!!

mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 00:22


Похоже, более пустой и бессмысленной встречи ещё не было в истории.
А столько баблища на неё затрачено!

tks 17 июля 2018 | 00:29

mikhail_spb_: Ничо, ништяк, всё пучком, зато по всем Центральным Трубам Российской ТелеКанализации "волны радости" бурным потоком! Трамп снова наш!! Снова вся наша Надежда!! Ну и канешн, Путин снова всех переиграл и всех сделал!!

tks 17 июля 2018 | 00:25

Ну и где же совместное коммюнике, если всё так шоколадно и такой успех?

vinokur 17 июля 2018 | 00:33

На фоне Путина Трамп выглядел лохом.
На фоне Трампа Пути выглядел кидалой.
Хрен редьки не слаще.

dmitry17___17 17 июля 2018 | 00:51

vinokur: Встреча была равна, встречались два говна.

salut__521 17 июля 2018 | 00:48

Игра была равна, встречались два говна...

tks 17 июля 2018 | 00:55

salut__521: Встреча говна была равна: играли два говна в наперсток ;')))

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 443 6 28451 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 134 6 10696 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Новости

Полицейского, который провел первый допрос задержанных в Лужниках участников Pussy Riot, зовут Юрий Здоренко Он полковник и является заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УВД по Центральному административному округу…

5 124 6 9995
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 842 6 69648 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 553 6 48530 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 274 6 24211 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 109 6 11125 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20446 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 89 6 9535 10.07
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 53 6 5893 10.07
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24806 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10285 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 16191 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Новости

В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Президенты беседовали с глазу на глаз более 2-х часов вместо запланированных полутора…

5 50 6 6335
Голосование
За кого вы будете болеть?
5 54 6 7059 11.07
Новости

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом носила формальный характер и никаких прорывов не обеспечила Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Станислав Белковский…

5 39 6 5227

Популярное за неделю

Новости

Британия подозревает российских военных разведчиков в отравлении Скрипалей Действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США, ответственны за события в Солсбери, пишет газета The New York Times…

5 15 6 23753
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 103 6 126589 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 85 6 16130 12.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Пенсионный тупик Значит ли это, что в стране нет денег? Это ложь: их очень много. Но куда они деваются?..

5 187 6 271350 12.07
Kполитика, общество, экономика, пенсии, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 483 6 145757 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7119470
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3574819

Сегодня в эфире