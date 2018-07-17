Активисты Pussy Riot получили по 15 суток административного ареста за то, что выбежали на поле во время матча ЧМ

Активисты Pussy Riot получили по 15 суток административного ареста за то, что выбежали на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира. Своими действиями они хотели привлечь внимание к вопросу политзаключенных в России.

Участники группы Pussy Riot наказаны за свою акцию «Милиционер вступает в игру» — так они сами назвали перфоманс, во время которого появились на газоне «Лужников» в полицейской форме. Все произошло в разгар финальной встречи между футбольными сборными Хорватии и Франции. Матч пришлось прервать на несколько минут, а четверых активистов, среди которых был и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, вывели с поля под гул трибун. Ярким было не только появление посторонних людей на поле, но и последовавший после из задержания разговор с уже настоящими полицейскими. На видеоролике, который попало в сеть, было видно, как полковник Юрий Здоренко агрессивно разговаривает с активистами и почему-то жалеет, что на дворе не 37-й год.

Участники Pussy Riot опубликовали манифест к своей акции в «Лужниках»: они потребовали освободить политзаключенных, и отдельно упомянули Олега Сенцова, прекратить уголовное преследование за «лайки» в соцсетях и участие в митингах, а также разрешить политическую конкуренцию в стране.

Помимо административного ареста нарушителям запрещено посещение официальных спортивно-массовых мероприятий сроком на три года.