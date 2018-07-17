Активисты Pussy Riot получили по 15 суток административного ареста за то, что выбежали на поле во время матча ЧМ
Активисты Pussy Riot получили по 15 суток административного ареста за то, что выбежали на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира. Своими действиями они хотели привлечь внимание к вопросу политзаключенных в России.
Участники группы Pussy Riot наказаны за свою акцию «Милиционер вступает в игру» — так они сами назвали перфоманс, во время которого появились на газоне «Лужников» в полицейской форме. Все произошло в разгар финальной встречи между футбольными сборными Хорватии и Франции. Матч пришлось прервать на несколько минут, а четверых активистов, среди которых был и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, вывели с поля под гул трибун. Ярким было не только появление посторонних людей на поле, но и последовавший после из задержания разговор с уже настоящими полицейскими. На видеоролике, который попало в сеть, было видно, как полковник Юрий Здоренко агрессивно разговаривает с активистами и почему-то жалеет, что на дворе не 37-й год.
Участники Pussy Riot опубликовали манифест к своей акции в «Лужниках»: они потребовали освободить политзаключенных, и отдельно упомянули Олега Сенцова, прекратить уголовное преследование за «лайки» в соцсетях и участие в митингах, а также разрешить политическую конкуренцию в стране.
Помимо административного ареста нарушителям запрещено посещение официальных спортивно-массовых мероприятий сроком на три года.
Комментарии9
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sandro_007 17 июля 2018 | 00:09
Адекватный приговор. Двушечки в прошлом.
mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 00:15
Pussy Riot своей акцией хоть немного оживили этот унылый чемпионатик.
Пытались напомнить гражданам, что они граждане, а не безропотное народонаселение.
Попутно вскрыли брешь в неприступной охране любимого нацдилера.
Их награждать надо, а не в тюрягу сажать!
ltvjrhfn1 17 июля 2018 | 00:34
mikhail_spb_:
ну не такой уж он унылый.
когда тебя по приказу нацлидера бомжи тащили в подвал что бы слегка приопустить, народонаселение весьма прикалывалось)
timeskhan Андрей Тимесков 17 июля 2018 | 00:15
Будь на то моя воля, то судью, вынесшего вердикт о наказании "пусек" запретом ходить на футбол, я бы наградил Орденом Мира.
tks 17 июля 2018 | 00:34
timeskhan: Из чистого дерева ценной породы "дуб" штоле? ;')))
tks 17 июля 2018 | 00:31
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
vinokur 17 июля 2018 | 00:39
Самое яркое впечатление от этого перформанса -- это видеоинтервью полковника Юрия Здоренко. Надеюсь, ему зачтется.
amstaff_30rus 17 июля 2018 | 00:55
Хорошо, но мало. )
rips4 17 июля 2018 | 01:00
Сажать их не гуманно. Даже на 15 суток... Люди явно больны. Их лечить бы, лет 15...