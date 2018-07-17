Российско-американские отношения снова омрачил шпионский скандал. В США задержана 29-летняя россиянка Мария Бутина
Она обвиняется «в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации» без уведомления американских властей. Как сообщается на сайте Минюста США, Бутина, по меньшей мере, с 2015 и до февраля 2017 года работала по указанию «высокопоставленного российского чиновника, в прошлом — члена законодательного органа, а затем топ-менеджера российского ЦБ, находящегося под американскими санкциями. В американских СМИ считают, что это Александр Торшин. По данным The New York Times, Бутина в 2016 году пыталась устроить тайную встречу Владимира Путина с проводившим избирательную кампанию Дональдом Трампом. Сегодня Бутина впервые предстала перед судьей округа Колумбия. Первые слушания назначены на 18 июля. До тех пор она будет находиться под стражей. Максимальное наказание, которое ей грозит за шпионаж — пять лет тюрьмы. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол сообщил судье, что в апреле ФБР провело по месту жительства россиянки обыск, а сама она несколько месяцев назад давала показания в сенатском комитете по разведке. Обвинения против Бутиной адвокат считает преувеличенными, она по его словам, не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее. Посольство России выясняет обстоятельства задержания Бутиной и ее местонахождение и будет добиваться консульского доступа к соотечественнице.
Комментарии31
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pit_heap 17 июля 2018 | 00:06
А ведь у Бутиной были блоги на Эхо Москвы и креаклы ей лайкали
pusin_patriot 17 июля 2018 | 00:19
pit_heap: Ссылку плиз на залайканность в частности?
Внутреннюю модераторы точно не затрут, на этот же ресурс.
"был, блог, Эхо, креаклы, лайки"
Зачем врать, если не можете ответить на элементарный вопрос, откуда дровишки?
patrikk_1 17 июля 2018 | 00:19
Российско-американские отношения снова омрачил шпионский скандал. В США задержана 29-летняя россиянка Мария Бутина...
Хвост виляет собакой? Минюст США ведёт свою игру и хочет через голову президента, влиять на внешнюю политику Америки.
mordvinyka_zabiyka 17 июля 2018 | 00:25
patrikk_1:
Отправят её в ту же тюрягу где сидит Бут
И там её негоры ......задолбают)))
gordy 17 июля 2018 | 00:41
Сказано было на пресс-конференции, что верить никому нельзя? Так и есть.
serge_moro 17 июля 2018 | 00:57
mordvinyka_zabiyka: Трамп трусливо и застенчиво смотрелся на встрече с Путиным в Хельсинки.Наглый,непредсказуемый,сверхамбициозный Трамп был не узнаваем с Путиным .
Создавалось впечатление,что Трампа подменили. Перед нами предстал совсем другой человек,который ни разу не раскритиковал политику Путина. А ведь было за что Трампу критиковать и даже обвинять Путина за сбитый малайзийский самолет, нераскрытое убийство Немцова, отравление Скрипалей,дело Сенцова . Но ничего из этого не было Трампом произнесено. Он как будто в рот воды набрал и только кивал головой. Трамп заискивает перед Путин и это отчетливо было видно на этой встрече. Поведение Трампа можно объяснить несколькими причинами.
Первая-Трамп знает,что Путин действительно повлиял на выборы в США ,в которых он убедительно победил Клинтон.
Вторая-Трамп долгие годы продавал свою недвижимость богатым русским и сделал на них неплохие деньги.
Третья- У Путина,возможно дейсвительно есть компромат на Трампа,в котором видно ,как он в гостинице развлекается с проститутками. Возможно и что -то еще имеется в ФСБ на него.
Четвертая причина это Израиль , страна которая для Трампа очень важна . Трамп и Путин полностью нашли понимание по Израилю и это только усилило симпатию Трампа к Путину. Вот эти причины , на мой взгляд ключевые ,чтобы Трамп выглядел не в своей тарелке и отдал полную инициативу Путину..
Так,что результат Путина на этой встрече превзошел результат российской сборной по футболу . Заметьте все масс-медиа упомянули о 90 минутах встречи.А это 2 тайма по 45 минут ,как в футболе . Путин переиграл легко Трампа по всем флангам и забил ему столько мячей, что даже нескромно упоминать этот позорный счет для 45 президента США Дональда Трампа..
pusin_patriot 17 июля 2018 | 00:28
patrikk_1: Всё может быть. Представляете, у них ветви власти есть и внутриполитическая борьба с конкуренцией, представляете? Вот они тупые, нет чтоб как у нас, один центр решений, вся страна под сапогом, что решил один за всех - раз и квас.
А у них сенаты всякие, судебные, да ещё ведомства, ФБР может быть со своей позицией вообще против Президента дело завести, или по судам затаскают если он какой его легкоатлетичке платьице запачкает в кабинетике и будет врать под присягой... ой, его же и вызвать могут как обвиняемого вообще. Ещё и журналисты - вообще жуть.
tks 17 июля 2018 | 00:44
patrikk_1: Подлый Минюст США, псы вконец оборзевшей Клинтонихи!!
seva1223 17 июля 2018 | 00:46
patrikk_1: В том и дело, что полиция отдельно суды отдельно, правительство отдельно- это Америка, демократия а не рашка.
patrikk_1 17 июля 2018 | 00:54
seva1223:
Лебедь, щука и рак
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
tks 17 июля 2018 | 01:09
patrikk_1: Путорасиков, искренне тебе делаю, чтобы следствие, надзор за следствием и суд по делу о том, что ты гондурасский шпиён, лаосский наймит и конголезский провокатор, проводил один и тот же Ягуарьевич ;')))
tks 17 июля 2018 | 01:11
желаю то бишь ;')))
уродский t9!!!!
pit_heap 17 июля 2018 | 00:38
pusin_patriot: В чем проблема,наберите в поиске Эхо Москвы Мария бутина и будет вам счастье. ..Саме забавное что в друзьях у Бутиной в Фейсбуке активистка Пусси Мария Алехина и другие рукопожатые лица..Мало того сама бутина рекламирует "оружейный выезд на Донбасс", пострелять за нацистский батальон Коломойского.
pusin_patriot 17 июля 2018 | 00:49
pit_heap: Что, сложно?
echo.msk.ru/users/maria_butina/
Если даете информацию с этого же ресурса. Ссылка на блог есть. Остальное какие-то ваши влажности.
К тому же по профессии она оказывается, как самоназывалась - "политолог", а у этих птичек продать, купить, и снова продать, но уже дороже - вообще как два пальца.
По факту уже под чиновниками полетела, словили.
Фэйсбук уж проверять явно не буду, тем более у меня там учетки никогда не было и не будет :) Рожа мне его владельца не нравится и по некоторым другим моментам. Не люблю соцсети - ибо глупо.
tom_tom 17 июля 2018 | 00:19
Ну, встретились два пацана.
Хайпанули для рейтинга. И разошлись при своих.
Русский с пиндосом — братья навек всё равно не получится.
Ведь встретились два крупных наё*щика.
minerr 17 июля 2018 | 00:25
tom_tom: Мальчик, читать заголовки не научился?
mordvinyka_zabiyka 17 июля 2018 | 00:29
minerr: поймали сначала Бута, а теперь вот Бутину))
Совпадение?? не думаю)))
mike_v 17 июля 2018 | 00:36
mordvinyka_zabiyka:
Может в американском "Б" читается как звонкая "П"?
mordvinyka_zabiyka 17 июля 2018 | 00:34
pit_heap: Поймали бута и бутину, осталось поймать пута и путина))
pit_heap 17 июля 2018 | 00:44
mordvinyka_zabiyka: а Бутину вообще-то Навальный продвигал и пиарил.
Бутина является и почетным членом "Ассоциации владельцев оружия Украины". Совершенно верно! Той самой АВОУ, которая помогала вооружать Майдан и участвует в организации нацгвардии им. "Правого сектора" со товарищи. Депутат Пономарев также тесно связан с Бутиной и даже оказался почетным членом ее организации.
mordvinyka_zabiyka 17 июля 2018 | 00:54
pit_heap:
прям не Бутина а Мата хари))
mordvinyka_zabiyka 17 июля 2018 | 00:56
pit_heap:
Бутина Маринка с фраером гребёт
Доня дай мне финку я пойду вперёд
Поинтересуюсь а что это за кент
Вот теперь я вижу-путина агент!!)))
mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 00:10
Неужели нацдилер не приказал своему ставленнику Трампу немедленно освободить росшпионку?!
Ведь они только что встречались.
pusin_patriot 17 июля 2018 | 00:17
Причём тут шпиёны?
Она просто заехала по студ.визе и по сути работала на российское правительство, так или иначе продвигая интересы, переговоры, договоренности, подковерная возня, лоббирование и т.д.
Они просто дают явно и четко понять, что не допустят не только прямо санкционных, но и арестуют любого их представителя, работающего в их интересах.
Интересно.
tks 17 июля 2018 | 00:22
pusin_patriot: В г...но она заехала. Банальное, сермяжное российское г...но. Думала, видимо, что её кураторы Бога за бороду держат, и этот фраер на посылках у них...
tks 17 июля 2018 | 00:20
Это всё проклятый пиндостанский истеблишмент снова гадит нашему няшке-Трампу!
Кстати, вопрос: где же совместное коммюнике, если всё так шоколадно и такой успех встречи?
pusin_patriot 17 июля 2018 | 00:39
tks: Да у них постоянно одни успехи с прорывами по телевизорам, только в итоге украли по 1 млн. рублей у каждого и 5 лет жизни, повысили НДС, окромя туч всех других поборов, акцизов на бензин, платонов всяких с предоплатой за право проезда по Родине. С июля там очередные акцизные скачки на табак (один депутатик кстати как-то разразился в афиге, что люди на самосад перешли, мол вместо вашей заботы о здоровье, понижение потребления связано во многом с потреблением вообще смолы самосада).
А так - всё отлично, растём.
Курятина кстати взлетает, в ценах, на смежном разбор - составляющие кормов российской нашей такой отечественной курочки, вся такая российская - витамины и составы импортные за доллары, а бакс за 62 слишком долго уже был, пошло разорение и в убытках в итоге, пошло снижение производства и полетели цены.
В общем у нас всё отлично, цветём.
tks 17 июля 2018 | 00:47
pusin_patriot: Вы странный Д, однако: Вам про Успехи и Прорывы на международной арене втолковывают целый день, а Вы все про курятину, да про курятину... Прокурятины на Вас нет, что Вы столь гнусными инсинуациями радоваться мешаете!!
tks 17 июля 2018 | 00:49
t9: "странный Д." это "странный дядя" то бишь ;))) теперь он подлюка еще и целые слова вырезает!!
ly4_sveta 17 июля 2018 | 00:53
Российское государство здесь ни при чем. Она работала,
например, в ООО «Конкор», ))) вот пусть с ними и разбираются.
Мощные отмазки пошли у российского вождя, - и Пригожин
«частник-любитель» не от гос-ва, и вояки-любители сами по
себе разгуливают по Сирии и Украине, короче настало время слива.
И он белый и пушистый, - моя хата с краю, я ничего не знаю.
proxozhij 17 июля 2018 | 01:06
Фотку посмотрел. Девушка явно болеет шизофренией. Ну и шпионы пошли в России... м-да-а...