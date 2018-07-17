Российско-американские отношения снова омрачил шпионский скандал. В США задержана 29-летняя россиянка Мария Бутина...

Она обвиняется «в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации» без уведомления американских властей. Как сообщается на сайте Минюста США, Бутина, по меньшей мере, с 2015 и до февраля 2017 года работала по указанию «высокопоставленного российского чиновника, в прошлом — члена законодательного органа, а затем топ-менеджера российского ЦБ, находящегося под американскими санкциями. В американских СМИ считают, что это Александр Торшин. По данным The New York Times, Бутина в 2016 году пыталась устроить тайную встречу Владимира Путина с проводившим избирательную кампанию Дональдом Трампом. Сегодня Бутина впервые предстала перед судьей округа Колумбия. Первые слушания назначены на 18 июля. До тех пор она будет находиться под стражей. Максимальное наказание, которое ей грозит за шпионаж — пять лет тюрьмы. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол сообщил судье, что в апреле ФБР провело по месту жительства россиянки обыск, а сама она несколько месяцев назад давала показания в сенатском комитете по разведке. Обвинения против Бутиной адвокат считает преувеличенными, она по его словам, не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее. Посольство России выясняет обстоятельства задержания Бутиной и ее местонахождение и будет добиваться консульского доступа к соотечественнице.