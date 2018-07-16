Сообщество людей, живущих с ВИЧ, подготовило доклад для 64-й сессии Комитета ООН против пыток

В нем сообщается об отказах пациентам с ВИЧ в России в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию на иммунный статус и вирусную нагрузку. Как подчеркивается в докладе, наиболее часто отказы получают люди, находящиеся под стражей, а также те, у кого нет постоянной регистрации в городе, где они проживают. Это, как отмечают авторы документа, «приводит к ненужной боли и страданиям» людей с ВИЧ — то есть прямо нарушает положения Конвенции ООН против пыток.