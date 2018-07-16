Сообщество людей, живущих с ВИЧ, подготовило доклад для 64-й сессии Комитета ООН против пыток
В нем сообщается об отказах пациентам с ВИЧ в России в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию на иммунный статус и вирусную нагрузку. Как подчеркивается в докладе, наиболее часто отказы получают люди, находящиеся под стражей, а также те, у кого нет постоянной регистрации в городе, где они проживают. Это, как отмечают авторы документа, «приводит к ненужной боли и страданиям» людей с ВИЧ — то есть прямо нарушает положения Конвенции ООН против пыток.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotov 16 июля 2018 | 23:16
В Америке бы за такое посадили с формулировкой: "за подрыв демократических устоев".
jager 16 июля 2018 | 23:31
В Омерике больных ВИЧ заставляют вешать на грудь желтую бирку, а полицейские их отстреливают прямо на улице, как бешеных собак