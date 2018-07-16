Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток участника Pussy Riot Петра Верзилова
Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток участника Pussy Riot Петра Верзилова за акцию «Милиционер вступает в игру». Он и трое других акционисток выбежали в полицейской форме на поле в Лужниках во время финала ЧМ по футболу. Верзилову запретили в течение трех лет посещать спортивные мероприятия. Судья признал его виновным в грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Аналогичные решения суд принял в отношении Вероники Никульшиной и Ольги Курачевой. В ближайшее время суд рассмотрит административный материал в отношении Ольги Пахтусовой.
Комментарии2
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olegleon 16 июля 2018 | 23:09
и давно у Верзилова pussy выросла?
lion64__2 16 июля 2018 | 23:31
olegleon: после протестного самооскопления в поддержку свидомых террористов