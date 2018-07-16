Минюст США выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной

Ее подозревают шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации. Об этом говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, Бутина занималась конспиративной деятельностью с 2015 года, а возможно и ранее. Также отмечается, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона. С кем конкретно, не уточняется. Как передает «Интерфакс», Мария Бутина родилась в 1988 году в Алтайском крае, она предприниматель, публицист, занимает пост председателя правления общественной организации «Право на оружие».

Согласно обвинительному заключению, Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента России и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке страны. Данное российское лицо находится под американскими санкциями. Имя российского официального лица не называется, однако ранее СМИ в США предполагали, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным.