Минюст США выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной
Ее подозревают шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации. Об этом говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.
По версии следствия, Бутина занималась конспиративной деятельностью с 2015 года, а возможно и ранее. Также отмечается, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона. С кем конкретно, не уточняется. Как передает «Интерфакс», Мария Бутина родилась в 1988 году в Алтайском крае, она предприниматель, публицист, занимает пост председателя правления общественной организации «Право на оружие».
Согласно обвинительному заключению, Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента России и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке страны. Данное российское лицо находится под американскими санкциями. Имя российского официального лица не называется, однако ранее СМИ в США предполагали, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным.
Комментарии17
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glotov 16 июля 2018 | 23:03
Пущала пропаганды, чтобы свергнули американскую власть.
pmasel 16 июля 2018 | 23:20
Это тетка любит длинные стволы. )))
С кого боку тут Торшин не знаю. Он ведь Тотошка тети Элли. )))
Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной,
Идем дорогой трудной, дорогой не прямой....
vpu2011 16 июля 2018 | 23:05
А она уже уволилась из ФСБ. Ещё вчера.
olegleon 16 июля 2018 | 23:31
vpu2011: ещё в 2016 году, как только выкрала у Хиллари пароль от сервера Демпартии "1234"
olegleon 16 июля 2018 | 23:06
" она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона."
теперь это так называется?! )))
kamen_12 16 июля 2018 | 23:17
olegleon: У Мюллера ничего нет, так это должно называться. Банк России вряд ли влиял на американские выборы.
olegleon 16 июля 2018 | 23:28
kamen_12: скоро и он опустится до "флакона с ядом"
novyrusich 16 июля 2018 | 23:40
olegleon: ну вот и проходит у вас эйфория. опаять надо вам готовиться, снимать штанишки и подмываться.
А ведь токо-токо и снова здорово.
ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 23:08
Трамп зассал !))))
ulagai 16 июля 2018 | 23:10
.Вот значит, почему ей чекисты ласты не крутили.Право на оружие у нас как в Древнем Риме-рабам не положено.
abuvgrobu 16 июля 2018 | 23:12
Что, теперь любая "несанкционированная"деятельность будет считаться шпионской или любому шпиону теперь надо будет получать лицензию на территории США?
dedmoroz 16 июля 2018 | 23:34
abuvgrobu: Как они не могут понять : Нас нет нигде!
monik_7 16 июля 2018 | 23:17
Ее от России крышевал банкир Александр Торшин, находящийся под санкциями как мафиози, использовавший грязные деньги для финансирования кампании Трампа. Дело предстоит быть интересным т.к. девица сия является пожизненным членом американской ружейной ассоциаци - государства в государстве США. Интересно как иностранную студентку ( без гражданства) вашингтонского колледжа Бутину приняли в эту организацию и как она способствовала проводке денег банка Трошина в избирательный штаб Трампа. Ждем Трампа домой с нетерпением, у Мюллера есть разговор
kamen_12 16 июля 2018 | 23:22
monik_7: Федеральное правительство ФРГ финансировало Клинтон, сумма 5 млн. евро. Странно да?
andy66 16 июля 2018 | 23:23
А умеет ли она петь хором "С чего начинается Родина..."?
nikmart001 16 июля 2018 | 23:35
Так кто на ком стоял? Где она за оружие ратовала, в России или в Америке? И вообще где она живет если оказывает тайное влияние на гражданина Америки, и не простого, а имеющего влияние на политику Вашингтона? Уж не на самого ли Трампа она там влияла?
lager23 16 июля 2018 | 23:37
Трамп подмешивает Володе снотворное, а Минюст США слабительное....