Следующая встреча с Трампом может состояться на полях саммитов в Азии и в Аргентине

Об этом заявил Владимир Путин. По его словам конкретная дата еще не обсуждалась. Между тем, свои площадки для следующей российско-американской встречи уже предложили Финляндия и Италия. В интервью Первому каналу по итогам саммита в Хельсинки, президент России отметил, что особых ожиданий у него не было, поскольку это была первая содержательная встреча с Трампом.