Следующая встреча с Трампом может состояться на полях саммитов в Азии и в Аргентине
Об этом заявил Владимир Путин. По его словам конкретная дата еще не обсуждалась. Между тем, свои площадки для следующей российско-американской встречи уже предложили Финляндия и Италия. В интервью Первому каналу по итогам саммита в Хельсинки, президент России отметил, что особых ожиданий у него не было, поскольку это была первая содержательная встреча с Трампом.
Комментарии4
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sagen 16 июля 2018 | 22:44
Не будет больше у них встреч. Трамп от этой не отмоется.
danko1 16 июля 2018 | 23:11
sagen: Ну если эту пустую и безрезультативную встречу назвали содержательной, то и от следующих, пока Путин президент, ждать нечего.
Редкий случай был, когда Путин правду сказал, да и то наполовину, что объективных причин для напряженных отношений со США нет.
Из чего можно сделать вывод, что причина субъективная, в нём самом, в его бездарном правлении и полном беззаконии не только внутри России, но и в международных вопросах.
kisa2000 16 июля 2018 | 23:17
sagen: при всём неприятии Путина в цивилизованном мире, он президент самой большой страны по территории. Трамп будет встречаться с ним как президент лидирующий страны, что бы как-то держать под контролем и пытаться договориться.
neon999 16 июля 2018 | 23:35
Ох уж это журналистское безумие по поводу этих встреч.
Платят им на ЭМ или кураторы командуют, за это восторженное ликование ?