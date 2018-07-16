Гражданка России Мария Бутина задержана 15 июля в Вашингтоне
Как сообщает американский минюст, она подозревается в незарегистрированной деятельности в пользу России. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы.
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Как сообщает американский минюст, она подозревается в незарегистрированной деятельности в пользу России. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы.
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Комментарии7
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glotov 16 июля 2018 | 22:41
Что-то не то в сетях лайкнула?
viniqi 16 июля 2018 | 22:52
glotov: Очередная пригожинская шлюшка-тролль!!!
ura_123 16 июля 2018 | 22:42
Канешна,канешна,рассеюшка в выборы не вмешивалась)))
ramun 16 июля 2018 | 22:45
Ну да.Проститутки в штатах должны регистрироваться.Это вам не Россия.
fresh_breeze 16 июля 2018 | 22:52
В российских тюрьмах не осталось бы свободных мест, если б каждого иностранца, вмешивающегося в выборы, в т.ч. через разных подонков, кормящихся с их рук, кидали бы за решётку на пять лет.
mordvinyka_zabiyka 16 июля 2018 | 23:01
fresh_breeze:
ждут в тюрьме маринку
негры как картинки))
j_partizan 16 июля 2018 | 22:52
она подозревается в незарегистрированной деятельности в пользу России
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Стало быть в России ещё очень даже гуманное законодательство.
Если бы в России за незарегистрированную деятельность в пользу других стран приговаривали к лишению свободы, мы бы остались не только без Правительства, но и без всей бизнесэлиты.