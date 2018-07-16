Разведка США по-прежнему считает, что Россия вмешивалась в американские выборы и хочет «подорвать демократию в США»
С таким заявлением выступил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. По итогам саммита в Хельсинки Трамп сказал, что у него нет причин думать, что Россия занималась таким вмешательством. При этом он заявил, что поднимал с Путиным вопрос о «вмешательстве в выборы». Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутренние процессы в США и не собирается это делать в будущем.
Комментарии9
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ramun 16 июля 2018 | 22:41
А ожидалось,что она резко поменяет свое мнение.
И не поменяло.Во пиндосы,разочаровали реальных пацанов.
nestor199 16 июля 2018 | 23:05
ramun: Кем ожидалось? Вами?
glotov 16 июля 2018 | 22:46
Зачистка "демократии" по-американски.
eniro 16 июля 2018 | 23:07
glotov: Конечно, ведь все видели в исполнении Лаврова, что "Рафик не в чем не виноувэн!!"
echo_shar 16 июля 2018 | 23:31
eniro:
Так и правильно Лавров говорит. И Путин правильно говорит.
Госдеп же имеет наглость заявлять, что он не вмешивается в выборы в России! )))))))
Но это же практически анекдот: "Госдеп не вмешиваетс в выборы в ... " подставь наименование страны.
tom_tom 16 июля 2018 | 22:53
Ну, встретились два пацана.
Хайпанули для рейтинга.
И разошлись при своих.
Русский с пиндосом — братья навек
всё равно не получится.
Ведь встретились два крупных наё*щика.
murad_manapov 16 июля 2018 | 23:32
не думал, но поднимал))
nikmart001 16 июля 2018 | 23:37
Я дам вам парабеллум!
neon999 16 июля 2018 | 23:43
«По-прежнему считает» - в смысле, несмотря на слюнявые поцелуи Трампа ?
Этот оттенок удивления говорит о вере журналистов в то, что и в других странах президент
рулит всем, а государство - это ширма прикрывающая его произвол.