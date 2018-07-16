Разведка США по-прежнему считает, что Россия вмешивалась в американские выборы и хочет «подорвать демократию в США»

С таким заявлением выступил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. По итогам саммита в Хельсинки Трамп сказал, что у него нет причин думать, что Россия занималась таким вмешательством. При этом он заявил, что поднимал с Путиным вопрос о «вмешательстве в выборы». Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутренние процессы в США и не собирается это делать в будущем.