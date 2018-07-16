Мосгорсуд продлил меру пресечения Нине Масляевой и Юрию Итину
Как передает ТАСС, экс-директор «Седьмой студии» останется под домашним арестом до 18 октября, бывший главбух «Седьмой студии» — до 19 октября. Их, а также художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего директора театра Алексея Малобродского и директора РАМТ Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренников и Апфельбаум также находятся под домашним арестом, заседание по продлению им меры пресечения назначено на 18 июля. Алексей Малобродский ранее находился в СИЗО, однако после госпитализации из зала суда его отпустили под подписку о невыезде.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 22:49
Театралы-мошенники - это признак нашего времени. Хорошо, что есть на них Закон.
chichanik 16 июля 2018 | 23:13
blinorozhiy_chmo: на них есть ... а на Сердюкова нет ... не театрал он потому что
lion64__2 16 июля 2018 | 22:59
Настоящие "режиссёры" и прочие "театральные деятели" просто воруют, проходят по "хозяйственным" статьям. На людей они не покушались, взрывать никого не собирались. За это им скидка выйдет.
А свидомый террорист по кличке "режиссёр", что якобы голодает, неумеренно потребляя сало и пыво - это намного более опасный преступник, чем все эти зильберовичи, апфельбаумы и прочие малохольненские вместе взятые. Ему сидеть от звонка до звонка.