Мосгорсуд продлил меру пресечения Нине Масляевой и  Юрию Итину

Как передает ТАСС, экс-директор «Седьмой студии» останется под домашним арестом до 18 октября, бывший главбух «Седьмой студии» — до 19 октября. Их, а также художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего директора театра Алексея Малобродского и директора РАМТ Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренников и Апфельбаум также находятся под домашним арестом, заседание по продлению им меры пресечения назначено на 18 июля. Алексей Малобродский ранее находился в СИЗО, однако после госпитализации из зала суда его отпустили под подписку о невыезде.