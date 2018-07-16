Суд в Москве назначил 15 суток административного ареста лидеру арт-группы «Война» Петру Верзилову
Верзилову запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивно-массовые мероприятия. Аналогичные решения приняты в отношении участниц группы Pussy Riot Вероники Никульшиной и Ольги Карачевой. В ближайшее время суд рассмотрит административный материал в отношении Ольги Пахтусовой. Все они вчера выбежали на поле в милицейской форме во время финального матча ЧМ по футболу. Акция, как заявили в группе, имела целью привлечь внимание к судьбе политзаключенных.
Комментарии7
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sandro_007 16 июля 2018 | 22:36
Справедливо. Двушечку больше не дают. И Надя с Машей заслуживали пятнашки, не более.
blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 22:46
Ну, теперь, Петушок, готовь свою "Бешеную Вагину" /как вы сами себя называете/. Она тебе ближайшие 15 суток ареста ооооочень как пригодиться... петушок. ;-D )))))
lion64__2 16 июля 2018 | 22:37
работа, ещё раз работа и дисциплина - вот лучшее лекарство для всяких пусей, верзиловых и прочих унитаз-обвальных.
sagen 16 июля 2018 | 22:42
Юрий Александрович Здоренко, полковник полиции, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ЦАО г. Москвы
Это он жалел, что сегодня не 37 год. Я тоже вместе с ним сожалею, частично. В 37 году, за то, что ты, пес жирный, допустил, чтобы в присутствии главы страны кто-то выскочил на поле не просто расстреляли бы. Нет, сначала бы ты сознался, что действовал по указке Порошенко и Саакашвили, жену твою в ГУЛАГ, детей в детдом, со сменой фамилии и только тогда тебя в подвал и пулю в затылок. Привыкли, понимашь, к либерализьму...
gluhoy2250 16 июля 2018 | 23:09
sagen: что сегодня не 37 год.
Про 37 год Петя Пердилов специально придумал, для дешевых дурачков как ты! Вам, как шавкам, кинули кость и вы давай ее грызть на перегонки
gluhoy2250 16 июля 2018 | 22:50
Мало Пердиле Верзилову дали, надо было часов 500 исправработ!
put__out 16 июля 2018 | 22:55
gluhoy2250: сам то сколько часов по клаве уже отступал?...