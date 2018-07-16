Суд в Москве назначил 15 суток административного ареста лидеру арт-группы «Война» Петру Верзилову

Верзилову запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивно-массовые мероприятия. Аналогичные решения приняты в отношении участниц группы Pussy Riot Вероники Никульшиной и Ольги Карачевой. В ближайшее время суд рассмотрит административный материал в отношении Ольги Пахтусовой. Все они вчера выбежали на поле в милицейской форме во время финального матча ЧМ по футболу. Акция, как заявили в группе, имела целью привлечь внимание к судьбе политзаключенных.