На саммите США-Россия затрагивался вопрос вмешательства Москвы в американские президентские выборы
На переговорах президентов США и России затрагивался вопрос вмешательства Москвы в выборы американского президента. Позиция России не изменилась, сказал Владимир Путин, вмешательства не было. Он также добавил, что 12 сотрудников спецслужб, которых недавно Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы, могут быть допрошены. Путин добавил, что речь может идти, например, о Уильяме Браудере.
Президент США Дональд Трамп сказал, что верит и спецслужбам своей страны, которые говорят о вмешательстве России в американские выборы, и Владимиру Путину, который отрицает, что Москва это делала. Трамп подчеркнул, что доказательств вмешательства Кремля пока недостаточно. Трамп добавил, что Путин был очень убедителен, отрицая вмешательство в американские выборы.
Комментарии3
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olegleon 16 июля 2018 | 22:10
почему Эхо упорно скрывает информацию, что США потребовали от России отдать Крым Украине?
почему скрывает, что Трамп заявил "Крым может быть только украинским, т.к. сотни лет живут только украинцы"?
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 22:10
СРЕЗАЛ
— Дошлый, собака, причесал бедного Дональда Джона... А?
— Как миленького причесал! А эта-то, Мелания-то, даже рта не открыла,
— А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Трамп-то, хотел,
конечно, сказать... А Путин ему на одно слово — пять.
— Чего тут... Дошлый, собака!
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 16 июля 2018 | 22:12
Трамп не визнав анексію Криму на зустрічі з Путіним