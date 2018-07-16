На саммите США-Россия затрагивался вопрос вмешательства Москвы в американские президентские выборы

На переговорах президентов США и России затрагивался вопрос вмешательства Москвы в выборы американского президента. Позиция России не изменилась, сказал Владимир Путин, вмешательства не было. Он также добавил, что 12 сотрудников спецслужб, которых недавно Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы, могут быть допрошены. Путин добавил, что речь может идти, например, о Уильяме Браудере.

Президент США Дональд Трамп сказал, что верит и спецслужбам своей страны, которые говорят о вмешательстве России в американские выборы, и Владимиру Путину, который отрицает, что Москва это делала. Трамп подчеркнул, что доказательств вмешательства Кремля пока недостаточно. Трамп добавил, что Путин был очень убедителен, отрицая вмешательство в американские выборы.