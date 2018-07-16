Председатель карельского «Мемориала» Дмитриев доставлен в Петербург для проведения новой психиатрической экспертизы

Председатель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев доставлен в Петербург для проведения новой психиатрической экспертизы. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Виктор Ануфриев. Дмитриеву предъявлено обвинение в сексуальном насилии над приемной дочерью. В конце июня он был арестован на 2 месяца. Сам Дмитриев все обвинения отвергает. Ранее суд оправдал его по делу об изготовлении порнографии. Он был отпущен под подписку о невыезде, но спустя некоторое время снова задержан.