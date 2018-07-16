Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Ольгу Курачеву за акцию во время финала ЧМ-2018

Судья Диана Мищенко сочла доказанным грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Курачевой запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трех лет. Ранее такое же наказание суд назначил другой участнице панк-группы Веронике Никульшиной.

Участники группы Pussy Riot назвали свою акцию «Милиционер вступает в игру». Четверо активистов и среди них издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, выбежали на газон «Лужников» в полицейской форме в разгар финального матча между сборными Хорватии и Франции. Свой поступок они объяснили желанием привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России и арестам за «лайки» и участие в митингах.

Ярким получилось не только их появление на поле, но и последующий разговор с уже настоящими полицейскими. Высказывания полковника Юрия Здоренко, которые попали на видео, привлекли внимание пользователей соцсетей. Полицейский, известный своим участием в разгоне «Маршей несогласных» в 2010 году, назвал активистку Pussy Riot «тварью» и почему-то посетовал на то, что сейчас на дворе не 37-й год. По данным «Московского комсомольца», Здоренко может быть привлечен к ответственности.

Хамовнический суд продолжает рассматривать дело активистов Pussy Riot.